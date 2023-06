Công an TP.HCM phối hợp Hải quan, Biên phòng phòng chống tội phạm ma túy

Từ ngày 15.12.2021 đến ngày 14.5.2023, các lực lượng chức năng của TP.HCM phát hiện 3.479 vụ vi phạm về ma túy, bắt 8.326 nghi phạm, thu giữ hơn 2,486 tấn ma tuý tổng hợp, thu giữ 36 khẩu súng, 462 viên đạn, hơn 4 tỉ đồng cùng nhiều công cụ, phương tiện khác có liên quan.

Kết quả xử lý khởi tố 2.981 vụ án, 4.073 bị can (so với liền kề giảm 692 vụ, giảm 738 bị can); xử lý hành chính 473 vụ, 4.190 người vi phạm.

Các lực lượng chức năng của TP.HCM đã triệt xóa 1 tuyến, 5 địa bàn, 4 tụ điểm, 10 điểm phức tạp về ma túy; thanh loại ra khỏi danh sách 4 địa bàn, 6 tụ điểm, 11 điểm phức tạp về ma túy do không đủ điều kiện xác lập địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Qua công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, lực lượng chức năng của TP.HCM đã khởi tố 195 vụ, 295 bị can; xử phạt hành chính 51 vụ, 977 người vi phạm...