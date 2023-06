Công an Hưng Yên trấn áp tội phạm ma túy

Ngày 5.6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an về giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy liên quan đến dự án khu đô thị Dream City, Đại An trên địa bàn các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương xây dựng kế hoạch về việc tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy liên quan đến dự án khu đô thị Dream City, Đại An.

Được biết, tại các huyện Văn Giang và Văn Lâm, với đặc điểm tập trung nhiều khu công nghiệp, khu đô thị, lượng lao động là người ngoại tỉnh, người dân tộc thiểu số về địa phương đông, trong đó, qua rà soát dữ liệu dân cư xác định có 20.201 người lao động tại 2 dự án khu đô thị Dream City và Đại An đăng ký tạm trú, gây nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra công tác phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn H. Văn Giang và Văn Lâm CACC

Mặc dù lực lượng công an tỉnh, công an huyện đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, tuy nhiên tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trên địa bàn 2 huyện vẫn diễn biến phức tạp.

Nhờ tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ 20.4 - 20.5, lực lượng công an đã kiểm tra 3.912 trường hợp, phát hiện xử lý 187 trường hợp không đăng ký tạm trú; hướng dẫn 1.122 trường hợp làm thủ tục đăng ký tạm trú do chưa đến đủ 30 ngày.

Một số nghi phạm liên quan đến ma túy bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ CACC

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 51 vụ, 99 nghi phạm phạm tội về ma túy tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 492,913 gam heroin, 28,757 gam ma túy tổng hợp. Cơ quan công an đã khởi tố 50 vụ, 76 bị can về hành vi; đang xác minh 1 vụ, 22 đối tượng; phát hiện, xử lý hành chính 594 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an cũng bàn giao 545 trường hợp phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy về địa phương nơi cư trú để quản lý theo quy định.