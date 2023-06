Hải Dương: Khởi tố 18 bị can vụ hỗn chiến ở Ninh Giang

Liên quan vụ hỗn chiến ở H.Ninh Giang, ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố 18 bị can, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: H.T.H (17 tuổi, ở xã Nghĩa An, H.Ninh Giang), Đ.Đ.M (18 tuổi, trú tại xã Quang Khải) và T.Đ.C (17 tuổi, trú tại xã Minh Đức, cùng H.Tứ Kỳ, Hải Dương).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 5.4, do có mâu thuẫn từ trước, H. cùng nhóm bạn độ tuổi từ 15 - 18 tuổi ở xã Nghĩa An và xã Minh Đức chuẩn bị hung khí, gạch, đá để đánh nhau với nhóm của M.

Một số thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến được đưa về cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 20 giờ 30 phút (ngày 5.4), nhóm của M. cũng mang hung khí, vỏ chai bia thủy tinh đến xã Nghĩa An tìm nhóm H. Khi nhóm của M. đi đến khu vực xóm 9, thôn An Cư (xã Nghĩa An) thì bị nhóm của H. chặn đánh, 2 nhóm lao vào hỗn chiến. Hậu quả, vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương, đồng thời gây náo loạn cả khu vực

Vụ án gây rối đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý.