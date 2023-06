Đà Nẵng: Khởi tố 5 côn đồ thiếu niên vụ hỗn chiến tại quán nước mía

Ngày 2.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can về hành vi giết người, gồm: L.T.A.K, N.V.T (cùng ngụ P.Hải Châu 2), V.Đ.A.K (ngụ P.Nam Dương, cùng Q.Hải Châu), N.Đ.L (ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) và L.A.B (cùng 17 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng).



Trong 5 bị can, L.T.A.K, N.V.T và N.Đ.L bị bắt tạm giam, L.A.B và V.Đ.A.K bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

5 thiếu niên bị khởi tố về hành vi giết người NGUYỄN TÚ

Trước đó, Công an Q.Hải Châu đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bị can cầm đầu vụ hỗn chiến này là N.H.Q.K (17 tuổi, ngụ P.Hòa Khê).

Theo điều tra, khuya 4.10.2022, P.B.H và Đ.T.T (cùng 17 tuổi, cùng ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và nhóm bạn chạy xe máy dạo trên đường Như Nguyệt ven sông Hàn (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu). Khi đến cầu Thuận Phước, cả nhóm vào uống nước mía thì mâu thuẫn với nhóm của N.H.Q.K.

K. chỉ đạo cả nhóm gồm nhiều côn đồ nhí (trong đó có các bị can bị khởi tố nêu trên) đi lấy hung khí, xông vào đại náo quán nước mía. Hai bên xô xát, nhưng do nhóm H. và T. ít người hơn nên thất thế, bị đuổi chạy tán loạn.

Nhóm của K. phóng xe đuổi theo H. và T. với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường. K. cầm cây sắt đánh thẳng vào đầu T. và đập vào mặt H. Bị đánh trong lúc đang phóng xe tốc độ cao, cả hai mất lái tông vào dải phân cách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, việc dùng hung khí nguy hiểm và cây sắt đánh vào đầu là vùng trọng yếu của nạn nhân, trong lúc 2 thiếu niên đang điều khiển xe máy phóng nhanh, có nguy cơ dẫn đến chết người, nên đủ yếu tố cấu thành hành vi giết người.

Đối với một số côn đồ khác liên quan trong vụ hỗn chiến, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng truy xét.