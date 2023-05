Đà Nẵng: Khởi tố 'đại ca' 18 tuổi cầm đầu vụ hỗn chiến náo loạn chung cư

Ngày 23.5, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ hỗn chiến.



Trong đó, Nguyễn Minh Nhật (18 tuổi, ngụ chung cư B2, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), Đoàn Ngọc Trịnh Tuấn (19 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) bị bắt tạm giam, 7 bị can khác bị cấm rời khỏi nơi cư trú do dưới 18 tuổi.

Đây là các bị can trong vụ hỗn chiến kinh hoàng với hàng chục thanh thiếu niên tham gia. Trước đó, Công an Q.Thanh Khê đã khởi tố 5 bị can.

Theo điều tra, nguyên nhân vụ khiêu khích, thách thức nhau hỗn chiến là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên ở chung cư P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) và chung cư P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê).

Nhật và Tuấn nghe đọc lệnh bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng NGUYỄN TÚ

Nhóm Nại Hiên Đông do Nhật cầm đầu. Tối 26.12.2022, Nhật nhắn tin qua messenger điều động các đàn em là Lê Minh Hải (21 tuổi, ngụ tổ 46, P.Thanh Khê Tây) và H.H.T.S (16 tuổi, ngụ đường Trường Chinh, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) tìm hung khí để đánh nhau với nhóm chung cư đường Trần Anh Tông, P.Thanh Khê Tây.

Hải rủ thêm một số bạn bè, S. cũng rủ thêm H.P. (17 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu). Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm gần 20 côn đồ nhí, mang theo 3 cây dao phóng lợn dài khoảng 2 m và nhiều chai bom xăng, tập trung tại cây xăng trên đường Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu rồi kéo lên khu vực Nam cuối đường Nguyễn Tất Thành, Q.Liên Chiểu.

Biết nhóm Nhật đông, nhóm ở chung cư sợ không đến điểm hẹn mà cố thủ ở chung cư đường Trần Anh Tông. Nhật biết đối thủ mai phục nhưng vẫn kéo cả nhóm quay lại chung cư.

Vừa đến nơi, nhóm Nhật bị phục kích, ném bom xăng vào xe máy. Nhật chỉ đạo đồng bọn nhảy khỏi xe, dùng xe máy làm lá chắn, rồi hai bên ném bom xăng qua lại gây náo loạn khu vực chung cư.

Tiếp đó, hai phe cầm dao phóng lợn, mã tấu, đao tự tạo, gậy sắt đuổi chém nhau dọc theo đường Trần Anh Tông khiến người dân kinh hãi.

Công an P.Thanh Khê Tây nhận tin báo đã truy đuổi, cả hai nhóm bỏ chạy. Công an P.Thanh Khê Tây bắt được một số thanh thiếu niên.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Thanh Khê bước đầu làm rõ và khởi tố 14 thanh thiếu niên hai phe trong vụ hỗn chiến, đồng thời tiếp tục truy xét những người còn lại.