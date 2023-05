Đà Nẵng: Truy bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến

Trước đó, trong đêm 5.5, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) phát hiện một nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế có dấu hiệu vi phạm pháp luật.



Lúc này, cả nhóm có khoảng 5 thanh, thiếu niên đi trên 3 xe máy, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm.

Số hung khí của các thanh thiếu niên bị thu hồi được NGUYỄN TÚ

Đội Tuần tra dẫn đoàn đã triển khai đội hình chốt chặn và bắt giữ được 2 xe cùng 3 thiếu niên đều 14 tuổi gồm: B.T.V. (ngụ tổ 51, P.Mỹ An) điều khiển xe máy BS 43H1 - 220.38 chở N.T.V.(ngụ tổ 45, P.Mỹ An), V.Đ.Đ.T. (ngụ tổ 30, P.Mỹ An) điều khiển xe máy BS 43H1 - 258.40.

2 thiếu niên khác ngồi sau xe T. đã nhanh chóng nhảy khỏi xe, chạy bộ trốn thoát, bỏ lại bạn.

Tiến hành khai thác nhanh, lực lượng CSGT xác định nhóm này đang mang hung khí đi hỗn chiến với một nhóm thanh thiếu niên khác ở khu vực giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng.

3 thiếu niên và 2 xe máy bị lực lượng Đội Tuần tra dẫn đoàn tạm giữ NGUYỄN TÚ

Nhóm này còn khai nhận cất giấu hung khí ở nhiều nơi, cán bộ chiến sĩ thuộc tổ công tác đã áp tải các thiếu niên đến 3 địa điểm để thu hồi hung khí. 3 địa điểm mà nhóm này cất giấu hung khí gồm một quán cà phê khu vực P.Hòa Quý, Khu tái định cư Đồng Nò và 1 ngôi nhà hoang trên đường Hồ Xuân Hương, số hung khí thu giữ được 1 dao tự chế, 5 cây xiên ba chĩa.