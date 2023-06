Bắt quả tang 12 người dùng ma túy trong quán karaoke đang bị tạm dừng hoạt động

Ngày 5.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bắt quả tang 12 người sử dụng chất ma túy trong quán karaoke.



Nghi phạm Hoàng Điệp chủ quán karaoke, tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 31.5, Hoàng Điệp (43 tuổi, ngụ P.Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn) là chủ quán karaoke Ruby (địa chỉ tại TX.Bỉm Sơn) rủ 11 thanh niên (5 nam và 6 nữ) đến quán karaoke của mình để sử dụng chất ma túy.

Đến khoảng 2 giờ ngày 1.6, lực lượng công an phát hiện và ập vào bắt giữ 12 thanh niên (cả Hoàng Điệp) đang tổ chức sử dụng chất ma túy tại một phòng hát.

Lực lượng công an thu giữ một số viên thuốc lắc và một số viên ma túy tổng hợp khác đang được 12 thanh niên sử dụng. Test nhanh, có 7 trong số 12 người dương tính với ma túy.

Thời điểm bị bắt quả tang, quán karaoke Ruby của Hoàng Điệp làm chủ đang trong thời gian bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an TX.Bỉm Sơn rà soát, phân loại những người có hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.