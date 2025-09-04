Thành lập Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng

Theo nghị đinh, Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quỹ được đặt tại Bộ Quốc phòng, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ theo quy định.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho quỹ. Việc quản lý, sử dụng quỹ phải đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Một trong các nguyên tắc hoạt động của quỹ là không tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ, ủng hộ gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động khác trái quy định pháp luật.

Đồng thời, quỹ cũng không hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động phi pháp, trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo nghị định, quỹ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ, ủng hộ bằng tiền, hiện vật của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội để thực hiện công tác chính sách, đối ngoại quốc phòng.

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chính sách, đối ngoại quốc phòng mà ngân sách nhà nước chưa bảo đảm hoặc đã bảo đảm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, quỹ phải thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quỹ được sử dụng ngân sách hoạt động nhàn rỗi của quỹ để gửi tiết kiệm kỳ hạn tối đa không quá 12 tháng tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích gia tăng ngân sách hoạt động.

Chủ tịch quỹ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các phó chủ tịch và thành viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về số lượng, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của chủ tịch quỹ...

Theo nghị định, quỹ chi cho các đối tượng chính sách, chương trình chính sách đã có chủ trương của Đảng, Nhà nước hoặc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chi hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Chi hỗ trợ các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chi hỗ trợ tôn tạo, trùng tu, tu bổ các công trình văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với các cuộc cách mạng của dân tộc; nghĩa trang liệt sĩ. Chi cho hoạt động đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng hoặc hoạt động đối ngoại theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; chi hỗ trợ các nước trên thế giới khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...



