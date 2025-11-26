Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quân khu 7 tuyên dương các điển hình tiên tiến lan tỏa khát vọng cống hiến

Thúy Liễu
Thúy Liễu
26/11/2025 16:55 GMT+7

Các điển hình tiên tiến trong tổ chức quần chúng giai đoạn 2020 - 2025 được tôn vinh với những sáng kiến, mô hình hay trong công tác Đoàn, công đoàn và hội phụ nữ, góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Tối 25.11, Quân khu 7 tổ chức chương trình giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến trong các tổ chức quần chúng giai đoạn 2020 - 2025. Tại đây, những câu chuyện về sự sáng tạo, bản lĩnh của người lính thời đại 4.0 đã được chia sẻ đầy cảm xúc.

Chương trình nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, hội phụ nữ và công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, đóng góp trực tiếp vào nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Là một trong những gương mặt tiêu biểu tại buổi giao lưu, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Tiến Lâm, Phó giám đốc Cảng ICD Tân Cảng - Tây Nam (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) gây ấn tượng với tư duy quyết liệt trong chuyển đổi số.

Quân khu 7 tuyên dương các điển hình tiên tiến lan tỏa khát vọng cống hiến- Ảnh 1.

Các điển hình tiên tiến giao lưu tại chương trình

ẢNH: NGUYỄN SỰ

Công tác tại đơn vị đặc thù về logistics, thường xuyên làm việc với các hãng tàu quốc tế, anh Lâm cho biết bài toán khó nhất là vừa phải mở rộng kết nối nhưng vẫn phải đảm bảo tính bảo mật quân sự. Với phương châm "mỗi công đoàn viên là một ý tưởng sáng tạo", anh cùng tập thể đã biến khó khăn thành động lực.

"Nhờ áp dụng chuyển đổi số, năm 2024 - 2025, chúng tôi đã tiết kiệm được 70% chi phí xử lý hồ sơ, tăng năng suất lao động bình quân từ 10 - 15%. Đặc biệt, thời gian giải phóng sà lan đã giảm từ 4 giờ xuống còn 3 giờ", thiếu tá Lâm chia sẻ.

Anh Lâm nhấn mạnh, bí quyết thành công không nằm ở công nghệ cao siêu mà là đưa chuyển đổi số đến trực tiếp người lao động bằng những việc làm cụ thể, dễ gần, dễ nắm bắt.

Cùng chung khát vọng đổi mới, thiếu tá Nguyễn Thị Long Vân (Bệnh viện Quân y 7A) đã mang tư duy số hóa vào công tác hậu cần bệnh viện. Trước đây, việc quản lý hợp đồng mua sắm hóa chất, vật tư y tế thực hiện thủ công, dễ sai sót và mất thời gian tra cứu. Năm 2024, chị Vân đã tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin để chuẩn hóa quy trình này.

"Việc số hóa giúp minh bạch thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Quan trọng nhất là đảm bảo nguồn vật tư y tế luôn chủ động, liên tục, không bị gián đoạn để phục vụ an toàn cho người bệnh", chị Vân cho hay. Nữ thiếu tá khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là phần mềm, mà là sự thay đổi tư duy làm việc của mỗi cán bộ, nhân viên.

Quân khu 7 tuyên dương các điển hình tiên tiến lan tỏa khát vọng cống hiến- Ảnh 2.

Quân khu 7 tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ẢNH: NGUYỄN SỰ

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Long Vân cũng năng nổ trong công tác Hội phụ nữ tại bệnh viện, chú trọng sự sẻ chia và tôn vinh các giá trị tinh thần. Những buổi tọa đàm về vẻ đẹp phụ nữ, về giữ gìn hạnh phúc gia đình hay truyền cảm hứng khởi nghiệp đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp các nữ bác sĩ, nhân viên cân bằng giữa áp lực "blouse trắng" và cuộc sống đời thường.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tuyên dương và khen thưởng 30 tập thể, 50 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

