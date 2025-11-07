Quân khu 7 xuất quân tìm 825 mộ liệt sĩ tại Campuchia mùa khô 2025 - 2026

Sáng 6.11, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước giai đoạn 25 (mùa khô 2025 - 2026).

Tại lễ xuất quân, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 thông báo quyết định về việc huy động lực lượng trực tiếp tham gia các Đội K tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và phân định các khu vực sẽ được tìm kiếm.

Lãnh đạo Quân khu 7 trao hoa, tiễn các Đội K sang Campuchia làm nhiệm vụ ẢNH: THÚY LIỄU

Các Đội K dự kiến tìm kiếm 825 mộ. Tại Campuchia, Đội K70 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Kampong Cham và tỉnh Tbong Khmum; Đội K71 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Siem Riep, tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Oldar Meanchey; Đội K72 khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie và tỉnh Kampong Thom; Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Svay Rieng, tỉnh Battambang và tỉnh Pailin.

Mệnh lệnh từ trái tim

Nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là công việc thiêng liêng và vô cùng gian khổ.

Chính trị viên Đội K73 Đinh Hồng Cường chia sẻ, các liệt sĩ thường hy sinh trong quá trình chiến đấu ở những khu vực địa hình hiểm trở như rừng sâu, sông suối và đồi núi. Mối nguy hiểm lớn nhất khi triển khai tìm kiếm là bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Ngoài ra, việc phối hợp còn gặp rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán giữa 2 nước, đòi hỏi sự linh hoạt cao trong công tác.

Trong hành trình tìm kiếm, có những câu chuyện đã trở thành động lực lớn lao cho các Đội K và cũng là niềm xúc động nghẹn ngào. Ông Cường kể về trường hợp tìm thấy 1 liệt sĩ đã hy sinh khoảng 40 năm nhưng hài cốt vẫn còn nguyên vẹn.

Hình ảnh ấy nhắc nhở toàn đội phải nỗ lực hơn bao giờ hết, bởi thời gian trôi qua, nguồn tin về liệt sĩ dần mai một, và nếu không khẩn trương tìm kiếm, việc lần lại dấu vết thông tin sẽ càng thêm khó khăn.

Dù đối mặt với nhiều gian khó, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Đội K73 luôn quyết tâm cao độ và đoàn kết sâu sắc. Toàn đội luôn được quán triệt kỹ lưỡng các nghị quyết, kế hoạch, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này.

Lãnh đạo Quân đội Hoàng gia Campuchia đón các Đội K tại cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh ẢNH: THÚY LIỄU

Điều đáng trân trọng là công tác tìm kiếm nhận được sự hợp tác từ cấp cao giữa hai Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân Campuchia. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác dân vận, Đội K73 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hỗ trợ của người dân tại 2 tỉnh Battambang và tỉnh Pailin.

Quyết tâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cho đến khi không còn nguồn tin mới

Giao nhiệm vụ cho các Đội K, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 nhấn mạnh: "Công tác quy tập, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thiêng liêng, mang ý nghĩa sâu sắc về chính trị, xã hội, văn hóa, nhân đạo và nhân văn.

Đây là cách thể hiện lòng tri ân của dân tộc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời cũng là trách nhiệm, niềm tin, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Công việc này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cho thân nhân, gia đình liệt sĩ".

Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu các Đội K quán triệt sâu sắc phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và Quân khu 7: "Chủ động khắc phục khó khăn; tổ chức thực hiện dứt điểm từng thông tin; thời gian tìm kiếm trên đất nước Campuchia không chỉ giới hạn mùa khô mà cả mùa mưa nếu có thông tin và phải tiến hành làm ngay".

Các chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường làm nhiệm vụ ẢNH: THÚY LIỄU

Các đơn vị cần phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm ở tất cả vị trí có thông tin mộ liệt sĩ, cho đến khi không còn nguồn tin nào mới.

Đồng thời, các đơn vị phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nước bạn về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.