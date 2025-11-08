TP.HCM: Phường Xuân Hòa lan tỏa tinh thần 'nghĩa tình - tự quản'

Ngày 8.11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 6 (phường Xuân Hòa, TP.HCM) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2025.

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2026 - 2031) và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2026 - 2031); đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm "quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh to lớn giúp đất nước vượt qua khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng khi TP.HCM triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với thực hiện chủ đề năm "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số". Phường Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Võ Thị Sáu và một phần khu phố 3 (phường 4, quận 3 cũ). Dù địa giới hành chính thay đổi nhưng tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân vẫn được giữ vững và phát huy mạnh mẽ.

Phường Xuân Hòa trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn ẢNH: T.L

Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận khu phố 6 đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động người dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đóng góp các quỹ xã hội; chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp; phát triển mô hình "khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản". Đặc biệt, 8 gia đình tiêu biểu của khu phố được Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM công nhận "Gia đình hạnh phúc".

Quyên góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" ẢNH: T.L

Lãnh đạo phường Xuân Hòa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Công tác Mặt trận cùng toàn thể người dân khu phố 6, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chi bộ, ban điều hành khu phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện chuyển đổi số, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, duy trì hiệu quả các không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các phong trào học tập, làm theo Bác.

"Trong thời kỳ mới, đoàn kết là sức mạnh để chúng ta thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Xuân Hòa trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình", bà Nguyễn Thanh Xuân nói.

Tại ngày hội, người dân phường Xuân Hòa có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như mua sản phẩm OCOP, làm tò he, nghe tư vấn pháp luật miễn phí…

Tại ngày hội, người dân có thể tham gia nhiều hoạt động dân gian ẢNH: T.L

Làm tò he tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Xuân Hòa ẢNH: T.L

Cũng tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố 6 đã đăng ký các giao ước thi đua về giữ gìn vệ sinh môi trường sống, giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn, tham gia các phong trào người tốt việc tốt…