Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Phường Xuân Hòa lan tỏa tinh thần 'nghĩa tình - tự quản'

Thúy Liễu
Thúy Liễu
08/11/2025 12:56 GMT+7

Phường Xuân Hòa (TP.HCM) phấn đấu trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, chuyển đổi số và xây dựng khu dân cư văn minh - nghĩa tình - tự quản.

Ngày 8.11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 6 (phường Xuân Hòa, TP.HCM) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2025.

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2026 - 2031) và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2026 - 2031); đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm "quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh to lớn giúp đất nước vượt qua khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng khi TP.HCM triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với thực hiện chủ đề năm "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số". Phường Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Võ Thị Sáu và một phần khu phố 3 (phường 4, quận 3 cũ). Dù địa giới hành chính thay đổi nhưng tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân vẫn được giữ vững và phát huy mạnh mẽ.

TP.HCM: Phường Xuân Hòa lan tỏa tinh thần 'nghĩa tình - tự quản' - Ảnh 1.

Phường Xuân Hòa trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn

ẢNH: T.L

Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận khu phố 6 đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động người dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đóng góp các quỹ xã hội; chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp; phát triển mô hình "khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản". Đặc biệt, 8 gia đình tiêu biểu của khu phố được Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM công nhận "Gia đình hạnh phúc".

TP.HCM: Phường Xuân Hòa lan tỏa tinh thần 'nghĩa tình - tự quản' - Ảnh 2.

Quyên góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo"

ẢNH: T.L

Lãnh đạo phường Xuân Hòa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Công tác Mặt trận cùng toàn thể người dân khu phố 6, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chi bộ, ban điều hành khu phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện chuyển đổi số, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, duy trì hiệu quả các không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các phong trào học tập, làm theo Bác.

"Trong thời kỳ mới, đoàn kết là sức mạnh để chúng ta thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Xuân Hòa trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình", bà Nguyễn Thanh Xuân nói.

Tại ngày hội, người dân phường Xuân Hòa có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như mua sản phẩm OCOP, làm tò he, nghe tư vấn pháp luật miễn phí…

TP.HCM: Phường Xuân Hòa lan tỏa tinh thần 'nghĩa tình - tự quản' - Ảnh 3.

Tại ngày hội, người dân có thể tham gia nhiều hoạt động dân gian

ẢNH: T.L

TP.HCM: Phường Xuân Hòa lan tỏa tinh thần 'nghĩa tình - tự quản' - Ảnh 4.

Làm tò he tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Xuân Hòa

ẢNH: T.L

Cũng tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố 6 đã đăng ký các giao ước thi đua về giữ gìn vệ sinh môi trường sống, giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn, tham gia các phong trào người tốt việc tốt…

Tin liên quan

TP.HCM: Phường An Phú Đông lần đầu họp trực tuyến cụm khu phố

TP.HCM: Phường An Phú Đông lần đầu họp trực tuyến cụm khu phố

Phường An Phú Đông (TP.HCM) vừa ra mắt mô hình họp trực tuyến đầu tiên tại cụm khu phố 1 - 6, mở đầu cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động điều hành và phục vụ người dân tại cấp cơ sở.

Khám phá thêm chủ đề

phường Xuân Hòa TP.HCM đại đoàn kết toàn dân tộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận