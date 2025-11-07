Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Phường An Phú Đông lần đầu họp trực tuyến cụm khu phố

Thúy Liễu
Thúy Liễu
07/11/2025 19:07 GMT+7

Phường An Phú Đông (TP.HCM) vừa ra mắt mô hình họp trực tuyến đầu tiên tại cụm khu phố 1 - 6, mở đầu cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động điều hành và phục vụ người dân tại cấp cơ sở.

Chiều 7.11, Đảng ủy, UBND phường An Phú Đông (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt bộ thiết bị họp trực tuyến đầu tiên tại cụm khu phố 1 - 6. Mô hình nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, cho biết đây là điểm cầu đầu tiên trong tổng số 66 khu phố của phường được triển khai mô hình họp trực tuyến. Việc ra mắt mô hình họp cụm khu phố 1 - 6 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Đảng ủy phường trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý, điều hành.

Ông Chánh nhấn mạnh: "Chúng ta đã đưa công trình này vào chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt khu phố, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng ứng dụng công nghệ số. Việc ra mắt điểm cầu đầu tiên hôm nay mang ý nghĩa rất thiết thực".

TP.HCM: Phường An Phú Đông ra mắt mô hình họp trực tuyến đầu tiên tại cụm khuphố - Ảnh 1.

Người dân phường An Phú Đông có thể dự họp ngay tại nơi ở, không cần di chuyển đến trụ sở phường

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo Bí thư phường An Phú Đông, hệ thống họp trực tuyến giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tham gia các cuộc họp, không cần di chuyển xa đến trụ sở phường, đặc biệt trong điều kiện mưa gió, kẹt xe. 

"Chỉ cần mở điểm cầu tại khu phố, bà con có thể tham dự họp trực tuyến, nắm bắt thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức", ông nói thêm.

Cũng trong buổi lễ, Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Chí Thiện cho biết việc vận hành hệ thống họp trực tuyến giữa phường và các khu phố sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách điều hành, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao tính tương tác và hiệu quả công việc.

"Đây là hành động cụ thể của phường An Phú Đông trong thực hiện chuyển đổi số, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Phường cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hạ tầng và tổ chức tập huấn vận hành để mô hình hoạt động ổn định, hiệu quả lâu dài. Đồng thời, đề nghị các khu phố phân công người phụ trách bảo quản, sử dụng thiết bị đúng cách để đảm bảo độ bền và hiệu suất sử dụng", ông Thiện khẳng định.

TP.HCM: Phường An Phú Đông ra mắt mô hình họp trực tuyến đầu tiên tại cụm khuphố - Ảnh 2.

Phường An Phú Đông (TP.HCM) vừa triển khai mô hình họp trực tuyến đầu tiên tại cụm khu phố 1 - 6

ẢNH: THÚY LIỄU

Chia sẻ tại buổi ra mắt, bà Phạm Thị Của (62 tuổi), Trưởng khu phố 3 bày tỏ niềm phấn khởi: "Mô hình này giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, không phải đi xa, tránh mưa gió và kẹt xe. Đặc biệt, người lớn tuổi như tôi vẫn có thể học và sử dụng, tuy chậm hơn nhưng rất tiện. Thông tin được chuyển đến người dân chỉ trong vài giây qua nhóm trực tuyến, rất nhanh và hiệu quả".

Bà Của cũng cho rằng mô hình họp trực tuyến cần được nhân rộng ra các khu phố khác, phù hợp xu hướng công nghệ 4.0, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, nhất là trong các hoạt động hành chính, an sinh xã hội.

Buổi ra mắt mô hình họp trực tuyến tại cụm khu phố 1 - 6 được xem là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng phường An Phú Đông trở thành điểm sáng về chuyển đổi số của TP.HCM.

Xem thêm bình luận