Tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác Hồ

Tối 6.12, tại Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2), Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phối hợp Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức chương trình "Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía nam năm 2025", với chủ đề "Hạnh phúc - Đích đến của mọi nỗ lực".

Những "bông hoa" khoe sắc giữa cộng đồng

Chương trình tôn vinh 27 điển hình và 4 mô hình tiêu biểu được lựa chọn từ các tỉnh, thành phía nam (19 tỉnh thành trước sáp nhập). Đây là những "bông hoa" rực rỡ trong vườn hoa người tốt việc tốt, đại diện cho tinh thần cống hiến, sáng tạo và lòng nhân ái sâu sắc.

Các tập thể, cá nhân được vinh danh là những tấm gương làm theo lời Bác ẢNH: B.B

Điển hình trong đó như câu chuyện của cô giáo Ka' Tuyền (người dân tộc Mạ, ở làng Tà Lài, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai). Không chấp nhận nhìn bản sắc văn hóa mai một, cô Tuyền đã xây dựng dự án du lịch cộng đồng Tà Lài Eco Lodge, kết hợp ứng dụng mạng xã hội để quảng bá văn hóa bản địa. Mô hình này không chỉ giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có thu nhập ổn định 5 triệu đồng/tháng, mà còn tạo ra thư viện cộng đồng và các lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em làng Tà Lài. "Mình chỉ được sống một lần trên đời, sống cho xứng đáng là đủ", cô giáo Ka' Tuyền chia sẻ về châm ngôn sống của mình.

Hay mô hình "hũ gạo 0 đồng" của Bộ đội biên phòng TP.Cần Thơ dành cho những người khó khăn sau Covid-19, đặc biệt là các cháu bị mồ côi, người già, người dân tộc thiểu số…

Đại diện Bộ đội biên phòng Lai Hòa (Bộ đội biên phòng TP.Cần Thơ) giao lưu tại chương trình ẢNH: B.B

Bác sĩ Triệu Thanh Bình, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, là tấm gương sáng về y đức, học tập và làm theo lời Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu". Trong lĩnh vực chuyên môn, bác sĩ Bình đã thực hiện 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và có nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, kết hợp hài hòa y học cổ truyền với kỹ thuật tiên tiến.

Đặc biệt, bác sĩ Bình còn là cầu nối nhân ái, huy động được nguồn lực hơn 3 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Anh đã tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 957 người dân nghèo, trao 300 phần quà cho bệnh nhân khó khăn, cùng nhiều suất học bổng, quà tặng cho gia đình chính sách và người già neo đơn. Trong đại dịch Covid-19, anh vẫn xung kích tuyên truyền, lấy mẫu xét nghiệm và tặng quà hỗ trợ người bệnh. Tấm gương của anh là minh chứng cho sự tận tâm và sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng.

Cho đi là còn mãi

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, nhấn mạnh sinh thời Bác Hồ luôn đau đáu mục tiêu phấn đấu cho hạnh phúc của quốc dân. Việc vinh danh các điển hình lần này nhằm khẳng định lý tưởng của Đảng là phấn đấu đem lại hạnh phúc cho nhân dân, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là đích đến.

Đại biểu các tỉnh thành khu vực phía nam đến dự chương trình diễn ra tại tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Ông Ngô Đông Hải biểu dương các tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác là chiến sĩ, thầy giáo, bác sĩ, cán bộ xã… đã tạo ra chuyển biến tích cực, mang lại niềm tin và hạnh phúc cho nhân dân.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam quyết tâm chuyển phong trào học tập và làm theo Bác từ chiều rộng sang chiều sâu, với phương pháp mới, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất. Việc học tập sẽ chuyển sang thực hành, nêu gương và tự soi, tự sửa, để trở thành ý thức tự thân và văn hóa lãnh đạo của cán bộ, đảng viên.

Ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, phát biểu tại chương trình ẢNH: B.B

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đề nghị trong giai đoạn mới, phong trào học tập và làm theo Bác cần chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, từ học tập sang thực hành và nêu gương. Chính những tấm gương tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và tinh thần tương thân, tương ái, "cho đi là còn mãi" đã tạo nên những chuyển biến tích cực, mang lại niềm tin và hạnh phúc cho nhân dân.