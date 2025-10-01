TP.HCM: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Sáng 1.10, TP.HCM đã khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề: "Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng".

Tham dự lễ khai mạc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành và địa phương.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao học bổng cho các gương điển hình trong học tập suốt đời ẢNH: UYỂN NHI

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025, thể hiện sự quyết tâm của TP.HCM trong việc xây dựng xã hội học tập, hướng tới Thành phố học tập toàn cầu UNESCO.

Đây cũng là lời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân TP.HCM nâng cao nhận thức về vai trò của học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời.

Cùng với đó, khuyến khích rèn luyện kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong học tập và lao động, tạo cơ hội học tập bình đẳng, bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của TP.HCM và đất nước.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 ẢNH: UYỂN NHI

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã, đặc khu, các trường học, trung tâm, thiết chế văn hóa cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mọi công dân được học tập thường xuyên, liên tục.

Mỗi gia đình, mỗi dòng họ phát huy truyền thống hiếu học, nêu gương cho thế hệ trẻ. Mỗi công dân thành phố hãy xây dựng ý thức tự học, học nữa, học mãi để phát triển bản thân, làm chủ công nghệ và tri thức, đóng góp vào sự phát triển chung.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: "Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố hãy tích cực tham gia các hoạt động của tuần lễ; biến tinh thần học tập suốt đời thành hành động thiết thực trong công việc và cuộc sống; để mỗi người là một công dân số, một công dân học tập toàn cầu".

Triển khai đồng bộ trên toàn TP.HCM

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao học bổng cho các gương điển hình trong học tập suốt đời, đồng thời thực hiện nghi thức phất cờ và phát lệnh diễu hành cổ động.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phất cờ và phát lệnh diễu hành cổ động diễu hành bằng xe loa của 28 phường ở TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Có 28 xe loa của 28 phường (thuộc quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11, Phú Nhuận và Bình Thạnh cũ) tham gia diễu hành qua các tuyến phố trung tâm, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời đến cộng đồng.

Hoạt động truyền thông, cổ động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 được triển khai đồng bộ trên toàn TP.HCM với nhiều hình thức đa dạng, hiện đại: pano, băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, trường học, trung tâm học tập cộng đồng.

Chiến dịch truyền thông số với việc đồng loạt thay avatar trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, trường học.

Đặc biệt, toàn bộ hệ thống màn hình LED tại các nút giao thông, trung tâm thương mại, tòa nhà lớn trên địa bàn TP.HCM cũng đồng loạt phát thông điệp về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.