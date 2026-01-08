Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang

Thu Hằng
Thu Hằng
08/01/2026 05:58 GMT+7

Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử quốc gia làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 7.1, Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử quốc gia do Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang, công tác hiệp thương lần thứ nhất được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, hoàn thành đúng tiến độ tại tất cả các cấp. Toàn tỉnh đã thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, thành phần và phân bổ trên 12.300 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tối thiểu 14 người (chưa bao gồm 4 người do T.Ư giới thiệu); giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tối thiểu 101 người.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang trong công tác triển khai, chuẩn bị ngày hội toàn dân; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử của tỉnh cần nắm chắc tiến độ, chỉ đạo thành lập các tổ bầu cử xong trước ngày 31.1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Quang Huy đề nghị tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị chu đáo cho hiệp thương lần hai và lần ba; rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri thực chất, tránh hình thức; tổ chức tập huấn theo từng giai đoạn, bảo đảm đúng quy trình, mốc thời gian theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các công việc bảo đảm thời gian, tiến độ đã đề ra theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia; có phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là những tình huống bất ngờ…

Những kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia nhằm kịp thời tháo gỡ, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp diễn ra an toàn, đúng luật, thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
