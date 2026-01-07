Mỗi lần bấm nút đều gắn với kỳ vọng của hàng triệu cử tri

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN, bà Tòng Thị Phóng nhắc lại Quốc hội khóa I có đại diện 14 dân tộc thì qua 15 khóa Quốc hội đã có đại diện của 52/54 dân tộc tham gia Quốc hội, góp phần xây dựng chính sách phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. "Đây là chính sách quan tâm ưu việt, nhân văn", bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Nguyên Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: GIA HÂN

Nguyên Phó chủ tịch thường trực Quốc hội cho biết bản thân là một trong những đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số. Từ khi tham gia Quốc hội, bà đã từng bước trưởng thành về phong cách người đại biểu gần dân, hiểu dân, học ở nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân; đồng thời được bồi dưỡng về bản lĩnh người đại biểu khi thảo luận, tranh luận về những vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia, khi thực hiện giám sát tối cao đối với các cơ quan nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực vươn lên, bà Tòng Thị Phóng tin tưởng các đại biểu Quốc hội là đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý là người đại biểu nhân dân.

Đặc biệt, tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, bà mong đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, anh hùng, nô nức đi bỏ phiếu, lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN ngày càng vững mạnh.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt thế hệ đại biểu Quốc hội trẻ, đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ tự hào khi Quốc hội không chỉ là nơi xây dựng luật mà còn là diễn đàn của trí tuệ, của đối thoại, của phản biện chính sách vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thông qua hoạt động ngoại giao nghị viện chủ động, tích cực và thực chất, Quốc hội ngày càng khẳng định vị thế, uy tín quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển. Minh chứng rõ nhất, sinh động nhất là Quốc hội khóa XV vừa qua, được xem là Quốc hội đồng hành và kiến tạo, cùng đất nước đi lên vì một VN hùng cường.

Trước bối cảnh mới, ông Thông cho rằng đại biểu Quốc hội trẻ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành với lợi ích tối cao của Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, có năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới, dám tiếp cận vấn đề mới, dám tranh luận đến cùng vì chính sách đúng, vì lợi ích chung; có tinh thần lắng nghe và gần dân, bởi mọi quyết sách của Quốc hội chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ cuộc sống và quay trở lại phục vụ cuộc sống.

"Chúng tôi hiểu rằng mỗi phát biểu tại nghị trường, mỗi lần bấm nút thông qua một đạo luật, đều gắn với sinh kế, với niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu cử tri. Điều đó khiến chúng tôi luôn tự nhắc mình phải khiêm tốn, cầu thị và không ngừng học hỏi", ông Thông phát biểu.