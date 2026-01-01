10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Theo đó, 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025 gồm:

Sửa Hiến pháp, tạo cơ sở cải cách tổ chức bộ máy

Tháng 6.2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện này tạo cơ sở hiến định cho việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng thời, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh và phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết ẢNH: GIA HÂN

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực

Công tác lập pháp năm qua ghi dấu ấn đậm nét về số lượng các luật, nghị quyết được thông qua tại 3 kỳ họp.

Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, chiếm hơn 40% tổng số luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua trong cả nhiệm kỳ khóa XV.

Nhiều luật, nghị quyết mang ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung quan trọng, gắn với yêu cầu đổi mới đất nước.

Đặc biệt, năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật với chủ đề "Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Trong năm 2025, Quốc hội thông qua luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Luật này có hiệu lực từ 1.3.2026, tạo lập nền tảng pháp lý để Quốc hội trong các nhiệm kỳ tới tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát, bảo đảm tính liên thông giữa giám sát - kiến nghị - theo dõi - đôn đốc thực hiện.

Mặt khác, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội với chủ đề "Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển".

Qua đó khẳng định quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, quy trình hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo hướng giám sát gắn với kiến nghị chính sách, hiệu quả thực thi, trách nhiệm giải trình…

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật ẢNH: GIA HÂN

"Kỷ lục" về công tác xây dựng pháp luật

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã "lập kỷ lục" về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Quốc hội đã xem xét, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, như: phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị; một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Cơ sở pháp lý cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 38 luật (trong đó có luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi và 37 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy) để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, có tính chất lịch sử đối với sự phát triển của đất nước.

Kết quả này là minh chứng rõ nét khẳng định "ý Đảng hợp với lòng dân", đáp ứng yêu cầu cấp thiết, mang tính tất yếu khách quan của thực tiễn phát triển đất nước; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Ngày 24.1.2025, Bộ Chính trị ban hành Quyết định 236-QĐ/TW về kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội và Quyết định số 244-QĐ/TW về thành lập Đảng bộ Quốc hội.

Đây là dấu mốc quan trọng sắp xếp lại tổ chức đảng trong cơ quan Quốc hội, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, hiệu quả hoạt động Quốc hội trong giai đoạn mới.

Triển khai chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, ngày 25.9.2025, Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các sự kiện tiêu biểu trong năm 2025 còn lại của Quốc hội gồm:

Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với khoảng 2.000 đại biểu Quốc hội các khoá.

Hoạt động đối ngoại Nghị viện được đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ, chủ động, hiệu quả với nhiều dấu ấn quan trọng.

Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030.

Quốc hội là một đơn vị dẫn đầu, tiên phong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (giai đoạn 2025 - 2030).

