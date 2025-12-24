Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quốc hội khóa mới họp kỳ đầu tiên vào tháng 4.2026, tiến hành công tác nhân sự

Tuyến Phan
Tuyến Phan
24/12/2025 20:14 GMT+7

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra vào tháng 4.2026, trong đó tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự.

Chiều 24.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tổng kết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội khóa mới họp kỳ đầu tiên vào tháng 4.2026, tiến hành công tác nhân sự- Ảnh 1.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh

ẢNH: GIA HÂN

Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng 6.4.2026, làm việc khoảng 22 ngày, bố trí làm hai đợt.

Đợt 1 từ ngày 6 đến 22.4, tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự (khoảng 9 ngày đầu kỳ họp). Sau đó, Quốc hội sẽ nghe trình bày, thảo luận tại tổ, hội trường đối với một số dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian giữa 2 đợt họp.

Đợt 2 của kỳ họp dự kiến từ ngày 11 đến 21.5, với phần việc chủ yếu là Quốc hội xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chương trình giám sát và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Nội dung của kỳ họp dự kiến gồm 3 nhóm. Nhóm 1 là phát biểu của lãnh đạo Đảng; báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia; công tác tổ chức, nhân sự. Dự kiến Tổng Bí thư phát biểu.

Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo về kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Quốc hội xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Nhóm 2 về công tác lập pháp. Theo chương trình lập pháp năm 2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật.

Tuy nhiên, hiện có một số dự luật được Chính phủ, các cơ quan đề nghị lùi sang kỳ họp thứ 2, gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bất động sản; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhà ở; luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nhóm 3 về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Trong đó, xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; xem xét, thông qua chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027...

Theo Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI phải thực hiện trên tinh thần "từ sớm, từ xa".

Ông cho biết sẽ có cuộc họp giữa Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội để chuẩn bị cho các kỳ họp của Quốc hội thật chặt chẽ.

Cuộc họp này dự kiến sẽ tổ chức vào đầu nhiệm kỳ, nhân sự của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ sẽ được kiện toàn sau Đại hội Đảng lần thứ XIV.

