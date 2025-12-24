Thống nhất nhân sự lãnh đạo chủ chốt trình Đại hội XIV

Quyết tâm và nỗ lực đặc biệt lớn

Trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sau 2 ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 15 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết T.Ư Đảng thống nhất đánh giá lịch sử gần 100 năm Đảng Cộng sản VN lãnh đạo cách mạng VN đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011 hoàn chỉnh thời kỳ quá độ tiến lên CNXH đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp; con đường đi lên CNXH của đất nước là nhu cầu thực tiễn VN và xu thế thời đại.

40 năm đổi mới, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục, quyết liệt, là sản phẩm kết tinh của tinh thần, ý chí dân tộc với Đảng, Nhà nước, nhân dân. Qua đó đã đúc kết được những bài học quý báu mang tầm lý luận cao, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Theo Tổng Bí thư, T.Ư Đảng nhận thấy trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực liên tục chuyển động với tốc độ cao, có nhiều yếu tố bất định, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu cùng một số khó khăn về địa chính trị, địa kinh tế và một số vấn đề KT-XH khác dồn dập xảy ra.

Tuy nhiên, T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, kiên định, tự chủ, sáng tạo với quyết tâm và nỗ lực đặc biệt lớn, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược mang tầm đương đại, đột phá để lãnh đạo nhân dân cả nước hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, chương trình, kế hoạch mà Đại hội XIII đã đề ra. Tạo ra tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường của đất nước.

3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm

Theo Tổng Bí thư, T.Ư đã thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua dự thảo báo cáo của T.Ư khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. T.Ư Đảng xác định trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược. Theo đó, đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển; đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển năng lực sản xuất mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới.

T.Ư Đảng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị T.Ư 15 với nhiều nội dung quan trọng ẢNH: TTXVN

Cùng đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trọng dụng nhân tài; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi chung. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng năng lượng.

T.Ư Đảng cũng xác định nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu với 6 trọng tâm. Trong đó bao gồm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách.

Cùng đó, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới hiện đại, phương thức sản xuất mới hiệu quả.

Đồng thời, phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và hiệu quả cao

Tổng Bí thư cũng cho biết T.Ư Đảng đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội XIV và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao về nhân sự giới thiệu tham gia T.Ư khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử.

Hội nghị T.Ư 15 khóa XIII thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng trước thềm Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Cùng đó, T.Ư đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng: Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ XIII và đã thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng, Ban kiểm phiếu Đại hội XIV. T.Ư Đảng cũng nhất trí với các tờ trình, các báo cáo mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị T.Ư 15. T.Ư Đảng đã giao Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Do đó, các ủy viên T.Ư Đảng và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm đảng viên, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 15. Tập trung làm tốt công việc thường xuyên, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của công tác tổ chức để Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

"Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành T.Ư Đảng và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân", Tổng Bí thư khẳng định.

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ 15 BAN CHẤP HÀNH T.Ư ĐẢNG KHÓA XIII Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII họp từ ngày 22.12 đến ngày 23.12.2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị. 1. Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng. 2. Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Dự thảo Báo cáo chính trị Đây là lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng cho ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đa số các ý kiến thống nhất cao và cho rằng, các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc, khoa học; Bộ Chính trị đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, cầu thị, tiếp thu chắt lọc ý kiến góp ý của T.Ư, đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để hoàn thiện; nội dung ngắn gọn, cô đọng nhưng mang tính toàn diện, hành động, thực tế cao; thể hiện được những điểm nổi bật, những quan điểm, chủ trương mới của T.Ư, Bộ Chính trị, làm rõ những hạn chế, yếu kém, thể hiện được bản lĩnh, ý chí của Đảng, khát vọng của dân tộc. - Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam Ban Chấp hành T.Ư Đảng thống nhất đánh giá dự thảo Báo cáo phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tính thời đại của công cuộc đổi mới và tập trung thảo luận một số nội dung cơ bản, quan trọng như: Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến Việt Nam qua 40 năm đổi mới; sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm được đúc kết trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; dự báo tình hình, quan điểm và các định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới… - Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Ban Chấp hành T.Ư Đảng thống nhất cao; đồng thời đã tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo như: công tác quán triệt, cụ thể hóa, kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của T.Ư về thi hành Điều lệ Đảng; kết quả, nhận định, đánh giá việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thi hành Điều lệ Đảng; quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng… Ban Chấp hành T.Ư Đảng nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của T.Ư chỉ đạo tiếp thu và hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội XIV của Đảng. 3. Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã xem xét, cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030); chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 14 đến Hội nghị T.Ư 15 khóa XIII và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo tình hình đất nước năm 2025; Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của T.Ư chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Quy chế để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hoàn thiện, ban hành các báo cáo.