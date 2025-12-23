Thông qua báo cáo nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới trình Đại hội XIV

Sáng 23.12, Hội nghị Trung ương 15 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau 2 ngày làm việc, Hội Trung ương 15 khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cho hay, tại hội nghị, Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội XIV của Đảng và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Trung ương Đảng khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình Đại hội thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử.

Cùng đó, Trung ương Đảng cũng đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng: Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ XIII và đã thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng, Ban kiểm phiếu Đại hội XIV.

Trung ương Đảng cũng nhất trí với các tờ trình, các báo cáo mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị Trung ương 15. Trung ương Đảng đã giao Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị Trung ương 15 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc ẢNH: TTXVN

Cán bộ, Đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Do đó, các ủy viên Trung ương Đảng và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm đảng viên, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15.

Tập trung làm tốt công việc thường xuyên, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của công tác tổ chức để Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp đúng như chương trình, kế hoạch đề ra.

Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Trung ương Đảng và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

3 đột phá, 6 trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIV

Tổng Bí thư cũng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 15, Trung ương Đảng đã thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo của Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương Đảng xác định trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược. Đó là đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển; đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển năng lực sản xuất mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới.

Cùng đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trọng dụng nhân tài; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi chung.

Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng năng lượng.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương Đảng cũng xác định, trong giai đoạn mới, nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu với 6 trọng tâm.

Trong đó, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Hội nghị Trung ương 15 đã thông qua báo cáo nhân sự Trương ương Đảng khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới để trình Đại hội XIV ẢNH: TTXVN

Xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách.

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới hiện đại, phương thức sản xuất mới hiệu quả.

Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.