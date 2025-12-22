Hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, sáng ngày 22.12, Hội nghị Trung ương 15 đã khai mạc tại Hà Nội.Trong buổi sáng, Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII sáng 22.12§ ẢNH: PHẠM THẮNG

Sau phần khai mạc, Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện báo cáo của Trung ương Đảng khoá XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để trình Đại hội XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương 1 khoá XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Buổi chiều, Trung ương Đảng làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, sáng 22.12, Tổng Bí thư Tô Lâm tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết); giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công việc còn lại để tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIV.

"Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt, các ủy viên Bộ Chính trị với tinh thần cách mạng của người Đảng viên Cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV để trình Đại hội XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương 1, khóa XIV quyết định và tổ chức bầu cử theo quy định.