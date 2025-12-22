Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Tư An
Tư An
22/12/2025 09:11 GMT+7

Sáng 22.12, Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị tập trung giải quyết 3 nội dung lớn, quan trọng, gồm: nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; nhóm vấn đề về dự thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Cùng đó là các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026.

Ngoài ra, còn có chủ trương tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) với cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, quyết nhân sự Đại hội XIV - Ảnh 1.

Các lãnh đạo Đảng chủ trì khai mạc Hội nghị Trung ương 15 sáng 22.12

ẢNH: PHẠM THẮNG

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, quyết nhân sự Đại hội XIV - Ảnh 2.

Hội nghị tập trung giải quyết 3 nội dung lớn, quan trọng, trong đó có nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: PHẠM THẮNG

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, quyết nhân sự Đại hội XIV - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15

ẢNH: PHẠM THẮNG

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, quyết nhân sự Đại hội XIV - Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị Trung ương 15

ẢNH: PHẠM THẮNG

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, quyết nhân sự Đại hội XIV - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Trung ương 15

ẢNH: PHẠM THẮNG

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, quyết nhân sự Đại hội XIV - Ảnh 6.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

ẢNH: PHẠM THẮNG

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, quyết nhân sự Đại hội XIV - Ảnh 7.

Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư: Quyết định phương án nhân sự Bộ Chính trị khóa XIV tại Hội nghị Trung ương 15

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự báo cáo Trung ương Đảng quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự trình Hội nghị Trung ương 15

Xem thêm bình luận