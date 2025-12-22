Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị tập trung giải quyết 3 nội dung lớn, quan trọng, gồm: nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; nhóm vấn đề về dự thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Cùng đó là các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026.

Ngoài ra, còn có chủ trương tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) với cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

Các lãnh đạo Đảng chủ trì khai mạc Hội nghị Trung ương 15 sáng 22.12 ẢNH: PHẠM THẮNG

Hội nghị tập trung giải quyết 3 nội dung lớn, quan trọng, trong đó có nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng ẢNH: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 ẢNH: PHẠM THẮNG

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị Trung ương 15 ẢNH: PHẠM THẮNG

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Trung ương 15 ẢNH: PHẠM THẮNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị ẢNH: PHẠM THẮNG