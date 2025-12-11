Đại hội XIV phải là ‘kỳ đại hội của truyền thông số’

Chiều 11.12, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan báo chí về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: GIA HÂN

Ghi nhận nỗ lực vượt bậc, tinh thần chiến đấu rất cao và những đóng góp rất quan trọng của đội ngũ báo chí trong tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chỉ rõ, báo chí đã tạo được khí thế chính trị tích cực, rộng khắp, đúng định hướng.

Các cơ quan báo chí cũng đã thông tin kịp thời, chính xác, làm nổi bật tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới trong đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều cơ quan đã vào cuộc sớm, đồng bộ, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Báo chí cũng góp phần quan trọng định hình nhận thức xã hội, làm tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng. Người dân nhìn thấy trách nhiệm, trí tuệ, sự dân chủ, công phu trong công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự; nhìn thấy sự cầu thị và quyết tâm phát triển của các cấp ủy.

Báo chí đã đấu tranh kiên quyết với các thông tin sai trái, xấu độc. Trong bối cảnh không gian mạng phức tạp, báo chí giữ vai trò "kiềng ba chân": kiểm chứng - làm sáng tỏ - định hướng dư luận, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng.

Cuộc làm việc của Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết với các cơ quan báo chí về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới ẢNH: GIA HÂN

Yêu cầu báo chí phải tự khắc phục những hạn chế trong việc tuyên truyền, "không được phép lặp lại trong giai đoạn nước rút", ông Trịnh Văn Quyết chỉ rõ, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc lớn đưa đất nước hướng tới mục tiêu 2030, 2045.

Do vậy, báo chí phải tập trung tuyên truyền làm bật lên được tầm nhìn của Đảng - thành tựu của đất nước - khát vọng dân tộc - quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải thắp lên niềm tin, truyền đi khí thế, lan tỏa năng lượng tích cực.

Giúp nhân dân hiểu rõ nhân sự được chuẩn bị bài bản, đúng quy định

Nội dung tuyên truyền phải giúp nhân dân hiểu rõ nhân sự được chuẩn bị bài bản, đúng quy định. Người được giới thiệu thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín. Không để các thế lực thù địch xuyên tạc, bóp méo, gieo nghi ngờ. Đây là tuyến "đấu tranh trọng điểm", báo chí phải tiên phong đi đầu.

Báo chí cũng phải nắm tình hình thật nhanh; dự báo thật chính xác; xử lý khủng hoảng thông tin thật kịp thời; phát hiện sớm luận điệu xuyên tạc; kiên quyết phản bác bằng lý lẽ sắc bén, chứng cứ thuyết phục. Báo chí phải dẫn dắt, không phải đuổi theo mạng xã hội.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn tham dự cuộc họp ẢNH: GIA HÂN

Nhấn mạnh thời điểm chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng là "thời điểm thử lửa" của bản lĩnh báo chí cách mạng Việt Nam, ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan báo chí chuyển ngay sang trạng thái truyền thông cao điểm, không được chậm trễ. Tất cả cơ quan báo chí phải mở chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất, tăng chất lượng, tăng tốc toàn diện.

Mọi nội dung phải tuyệt đối đúng định hướng của Đảng, không sai sót. Giữ vững nguyên tắc chính xác - thống nhất - chuẩn mực - thuyết phục. Không được để sai sót dù nhỏ nhất trong thời điểm nhạy cảm này. Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, biến báo chí trở thành dòng thông tin dẫn dắt. Không chờ đợi, không đối phó, không né tránh. Phải tấn công, phản bác, giải thích, thuyết phục.

"Tất cả cơ quan báo chí phải sáng tạo, đổi mới thật nhanh, đầu tư thật nghiêm túc cho công nghệ truyền thông. Đại hội XIV phải là "kỳ đại hội của truyền thông số". Báo chí phải tạo ra sản phẩm khác biệt, hấp dẫn, lan tỏa cao. Mỗi nhà báo phải thắp sáng ngọn lửa trách nhiệm, bản lĩnh và danh dự. Đây là lúc đội ngũ báo chí thể hiện rõ nhất phẩm chất của báo chí cách mạng Việt Nam", ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu.