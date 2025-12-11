Quốc hội đạt nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có

Chiều 11.12, sau 40 ngày làm việc, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, trong đó 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.

Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng.

Đặc biệt, kỳ họp đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng đó là thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đóng góp trí tuệ, tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển của đất nước hướng đến mục tiêu năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Quốc hội đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức đến từ đại dịch Covid-19, những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới, qua đó đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ẢNH: GIA HÂN

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; lần đầu tiên, tổ chức thành công 2 diễn đàn về pháp luật và giám sát.

Quốc hội cũng đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng, tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội về những đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút, để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc.

Cùng đó là lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nóng của thực tiễn để phản ánh, đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược.

Do đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.