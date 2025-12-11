Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương

Sáng 11.12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, đạt nhiều kết quả tích cực.

Song, vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành, chậm triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu của Quốc hội, của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình ẢNH: GIA HÂN

Đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, lập sàn giao dịch vàng

Tại nghị quyết, Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Đồng thời, bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương chưa cân đối được ngân sách để các địa phương giải quyết chế độ phù hợp đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Quốc hội cũng yêu cầu nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán; đa dạng hóa sản phẩm, tăng cung hàng hóa trên thị trường chứng khoán để khơi thông, tăng cường huy động các nguồn lực tài chính cho nền kinh tế.

Trong năm 2026, có giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; chương trình tín dụng cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập sàn giao dịch vàng.

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Giải quyết triệt để thừa, thiếu giáo viên

Trong lĩnh vực công thương, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành điện, than; kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh, có giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2027, hoàn thành cấp điện cho toàn bộ hộ dân; đưa vào vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Quốc hội cũng yêu cầu bố trí đủ nguồn lực, đẩy nhanh việc sắp xếp, di dời, bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, nhất là vùng bị lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Trong năm 2026, ban hành quy trình, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, khung pháp lý về sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng đường bộ, bảo đảm an toàn, hiệu quả, bền vững môi trường và nghị định quy định chi tiết về việc tháo gỡ vướng mắc của dự án BOT giao thông.

Về giáo dục, Quốc hội yêu cầu tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 chương trình giáo dục phổ thông (năm 2006 và năm 2018), định hướng lộ trình tổ chức kỳ thi phù hợp, thống nhất và ổn định trong các năm tiếp theo.

Chỉ đạo các địa phương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao, giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Về y tế, Quốc hội yêu cầu sớm sửa đổi toàn diện luật Bảo hiểm y tế; phân bổ kịp thời, đủ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho trẻ em bị xâm hại và hướng dẫn bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.