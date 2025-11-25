Từ 2026, Chính phủ được chủ động sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 245/2025/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó có các nội dung về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 với số thu là 2,52 triệu tỉ đồng. Trong đó, thu ngân sách T.Ư là 1,22 triệu tỉ đồng, thu ngân sách địa phương là 1,3 triệu tỉ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương ẢNH: GIA HÂN

Sử dụng 23.839 tỉ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 của địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, Quốc hội quyết nghị tổng số chi ngân sách nhà nước là 3,15 triệu tỉ đồng. Trong đó, chi ngân sách T.Ư là 1,8 triệu tỉ đồng, chi ngân sách địa phương là 1,35 triệu tỉ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 605.800 tỉ đồng, tương đương 4,2% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm bội chi ngân sách T.Ư là 583.700 tỉ đồng, tương đương 4% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 22.100 tỉ đồng, tương đương 0,2% GDP.

Đáng chú ý, về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Quốc hội quyết nghị các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Cho phép mở rộng nguồn tích lũy để điều chỉnh lương hưu

Năm 2026 tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định...

Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách T.Ư để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế.

Cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do T.Ư ban hành và tinh giản biên chế.

Quốc hội cũng giao Chính phủ rà soát kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương và chi hoạt động) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cho phép các địa phương sử dụng số kinh phí tiết kiệm này để bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương.

Đồng thời, từ năm 2026, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định.

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2025, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo rà soát tình hình sử dụng nguồn kinh phí ngân sách T.Ư đã giao cho các bộ, ngành, địa phương để thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị kết thúc năm 2025 không sử dụng hết. Theo đó, thực hiện thu hồi, hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách T.Ư.



