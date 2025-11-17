Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội thuộc danh mục bí mật nhà nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định ngày 17.11 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động và xã hội.

Theo đó, bí mật nhà nước độ tuyệt mật gồm văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, bầu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai.

Đề án cải cách tiền lương khi chưa được Quốc hội thông qua là bí mật nhà nước ẢNH: NGỌC THẮNG

Bí mật nhà nước độ tối mật gồm: thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy. Cụ thể, gồm đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội khi chưa được Quốc hội thông qua. Đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ khi chưa được Quốc hội thông qua.

Thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: văn bản về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý chưa công khai.

Văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giao quyền, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật, thôi việc đối với cán bộ, công chức, sĩ quan QĐND, sĩ quan CAND thuộc diện Bộ Chính trị quản lý chưa công khai.

Báo cáo, văn bản về tổ chức và hoạt động phức tạp của người lao động tại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền có tác động, ảnh hưởng đến chính trị, an ninh quốc gia.

Bí mật nhà nước độ mật gồm thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế; thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng công chức, viên chức.

Ngoài ra, còn còn bao gồm các phương án đề thi chưa công khai; văn bản, báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chứa thông tin đánh giá về tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ phức tạp chưa công khai.

Thông tin về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cũng là bí mật nhà nước độ mật. Cụ thể, gồm đề án cải cách tiền lương khi chưa được Quốc hội thông qua. Văn bản, báo cáo về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có tác động, ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế - xã hội chưa công khai.

Báo cáo, văn bản về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội có tác động, ảnh hưởng đến chính sách kinh tế - xã hội trình cấp có thẩm quyền chưa công khai...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17.11.



