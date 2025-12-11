Hà Nội được cưỡng chế cải tạo chung cư cũ khi trên 75% chủ nhà đồng thuận

Sáng 11.12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày mai 12.12, và được thực hiện trong 5 năm.

Quốc hội thông qua các dự án luật, sáng 11.12 ẢNH: GIA HÂN

Dự án quan trọng gồm những gì?

Theo nghị quyết, dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô là dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội.

Cùng đó là dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án đầu tư công, dự án PPP sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương trên địa bàn thành phố có quy mô tổng mức đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên.

Dự án đầu tư thuộc danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật về thủ đô có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên.

Ngoài ra còn có dự án xây dựng lại nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị.

Dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị.

Về thẩm quyền, HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, dự án đầu tư PPP không sử dụng vốn ngân sách Trung ương quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 điều 1 của nghị quyết này.

Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của luật Đầu tư quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 điều 1 của nghị quyết này, trừ một số trường hợp.

Hà Nội sẽ có các cơ chế đặc thù để cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bồi thường tối đa 2 lần mức quy định

Đáng chú ý, nghị quyết quy định ngoài các trường hợp thu hồi đất theo điều 79 của luật Đất đai, HĐND TP.Hà Nội quyết định từng trường hợp thu hồi đất cụ thể để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

HĐND thành phố quyết định tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố, bằng hoặc không quá 2 lần so với mức quy định, tùy dự án.

Nghị quyết cũng quy định UBND TP.Hà Nội có thẩm quyền quyết định các biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị theo quy hoạch.

Trong số này có phá dỡ khu chung cư, nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị.

Cùng đó là quyết định biện pháp cưỡng chế trong trường hợp chủ đầu tư đã được trên 75% các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tương đương với ít nhất là 75% diện tích khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị đồng thuận phương án quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.