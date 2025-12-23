Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15, thống nhất nhân sự trình Đại hội XIV

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 23.12, Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên bế mạc.

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc sau 2 ngày làm việc ẢNH: TTXVN

Tại hội nghị, Trung ương Đảng và các đại biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung đã thảo luận tại tổ chiều 22.12, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV và các nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng từ Hội nghị Trung ương 14 đến nay; Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030); Đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương. Trung ương tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15. Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, tạo khí thế và động lực mới để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 ẢNH: TTXVN

Trước đó, như đã đưa tin, trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư cho hay, tại hội nghị, Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội XIV của Đảng và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Trung ương Đảng khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình Đại hội thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử.

Cùng đó, Trung ương Đảng cũng đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng: Quy chế làm việc của đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ XIII và đã thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng, Ban Kiểm phiếu Đại hội XIV.

Trung ương Đảng cũng nhất trí với các tờ trình, các báo cáo mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị Trung ương 15. Trung ương Đảng đã giao Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

"Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Trung ương Đảng và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.