87 đường bay nội địa tại Việt Nam hiện chưa được khai thác

ATR là nhà sản xuất tàu bay chặng ngắn hàng đầu thế giới, đánh giá Việt Nam là thị trường trọng điểm cho tăng trưởng hàng không chặng ngắn tại Đông Nam Á.

Đại diện ATR cho hay, thị trường hàng không Việt Nam hiện vẫn tập trung chủ yếu vào các đường bay trục chính. Tuy nhiên, đặc điểm địa lý dài và hẹp với các thành phố ven biển, khu vực cao nguyên và các điểm đến hải đảo cho thấy tiềm năng phát triển một mạng lưới đường bay rộng lớn hơn để hỗ trợ khai thác thường xuyên dịch vụ hàng không bằng dòng tàu bay ATR 72-600.

Nghiên cứu chung của ATR và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) đã xác định 149 đường bay nội địa tiềm năng có cự ly dưới 555 km, trong đó 87 đường bay chặng ngắn tại Việt Nam tuy khả thi nhưng chưa được khai thác. Để kết nối các tuyến này sẽ cần khoảng 25 tàu bay ATR 72-600. Đây là cơ hội lớn để kết nối hàng không chặng ngắn tại Việt Nam và các thị trường lân cận.

Chiếc ATR 72-600 vừa được hãng ATR giao cho Air Cambodia ẢNH: CTV

Ông Jean-Pierre Clercin - Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ATR, nhận xét: “Việt Nam sở hữu những nền tảng vững chắc để phát triển hàng không chặng ngắn. Nhu cầu đi lại của hành khách đang gia tăng, mạng lưới sân bay tiếp tục được mở rộng, phù hợp hơn với các dòng tàu bay cánh quạt chặng ngắn. Nhờ chi phí khai thác thấp hơn, ATR 72-600 cho phép các hãng hàng không vận hành đường bay có lợi nhuận cao hơn trên những đường bay có nhu cầu hành khách chưa đủ lớn để các dòng tàu bay phản lực thân hẹp khai thác hiệu quả về mặt kinh tế. ATR 72-600 tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 45% so với các dòng tàu bay phản lực chặng ngắn có kích thước tương tự. Đặc biệt, giúp các hãng hàng không giảm thiểu tác động từ biến động giá nhiên liệu”.

Theo các nghiên cứu, mức tăng 10% số chuyến bay chặng ngắn có thể góp phần thúc đẩy du lịch địa phương tăng 5%, GDP khu vực tăng 6% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 8%. Thành công của ATR tại các thị trường như Nhật Bản và New Zealand thể hiện vai trò quan trọng của hàng không chặng ngắn trong việc thúc đẩy kết nối và phát triển kinh tế.

Ngoài thị trường nội địa Việt Nam, Air Cambodia khai thác ATR 72-600 trên chặng bay TP.HCM - Phnom Penh cho thấy dòng tàu bay này có thể phục vụ các chặng bay quốc tế cự ly ngắn một cách hiệu quả, qua đó hỗ trợ phát triển du lịch và giao thương trong khu vực. Việc khai thác này sẽ bổ trợ cho các hoạt động khai thác của các hãng hàng không lớn, thay vì cạnh tranh trực tiếp.