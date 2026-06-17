87 gian trưng bày tham gia Hội Báo toàn quốc 2026 tại Hải Phòng

Sáng 17.6, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động trọng tâm nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi họp báo ẢNH: SƠN HẢI

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, chuỗi hoạt động là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng của những người làm báo cả nước, được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh xây dựng nền Báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên chuỗi hoạt động được tổ chức tại thành phố Hải Phòng - trung tâm kinh tế biển năng động, hiện đại của cả nước.

"Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Hội Báo toàn quốc 2026 có chủ đề "Báo chí Việt Nam - trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước.

Tổng cộng có 87 gian trưng bày được bố trí tại các khu vực gồm khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu thành phố Hải Phòng, khu các cấp Hội Nhà báo và khu trưng bày ngoài trời.

Điểm nhấn của Hội Báo năm nay là trưng bày chuyên đề ngoài trời "Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam" do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện. Không gian trưng bày dài gần 150 m, giới thiệu khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo và tranh cổ động được tuyển chọn công phu.

Diễn đàn báo chí tập trung vào những vấn đề thời sự

Tiếp nối thành công của năm 2025, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 20.6 với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, chuyên gia truyền thông và diễn giả uy tín.

Chương trình gồm 11 phiên, trong đó có 9 phiên thảo luận chuyên sâu tập trung vào những vấn đề thời sự của báo chí hiện nay như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển kinh tế báo chí; bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI; quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số; sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí; ứng dụng AI trong tòa soạn; truyền thông chính sách và tự chủ chiến lược của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số...

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, sự tham gia của các cơ quan báo chí lớn hứa hẹn mang đến những góc nhìn thực tiễn, đa dạng và góp phần nâng cao chất lượng các phiên thảo luận.

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XX sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất, tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.

Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí Việt Nam, ghi nhận những tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính phát hiện, sức lan tỏa xã hội và những đóng góp nổi bật đối với sự nghiệp báo chí cách mạng.

Bên cạnh các hoạt động nghề nghiệp, chung kết cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026 tiếp tục là điểm hẹn văn hóa giàu bản sắc của những người làm báo. Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là sự tham gia của các nhà báo đến từ Lào, Thái Lan và Campuchia.