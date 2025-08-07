8.8 chưa đủ đã, Mai Hân chơi lớn ‘sale hậu 8.8’ quét sạch tháng này

Sau những ngày "chốt đơn mỏi tay" trong đợt sale 8.8, hội chị em phái đẹp vẫn chưa hết "khát" những ưu đãi bất tận. Hiểu được tâm lý này, Mai Hân Mỹ Phẩm đã tiếp tục "chiều lòng" khách hàng bằng một loạt các chương trình khuyến mãi siêu hot, siêu hấp dẫn trong suốt tháng 8 này.

Thay vì chỉ tập trung vào một vài sản phẩm, Mai Hân đã "mạnh tay" giảm giá trên diện rộng, từ các thương hiệu quen thuộc cho đến những cái tên mới toanh, mang đến vô vàn lựa chọn cho tất cả mọi người. Đây chính là cơ hội vàng để các bạn có thể sở hữu những sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với mức giá không thể "hời" hơn.

Ưu đãi: 2 ngày "Vàng" 15 và 25.8

Đánh dấu lịch ngay bởi vì trong 2 ngày 15 và 25.08, Mai Hân Mỹ Phẩm sẽ mang đến những ưu đãi cực hot không thể bỏ lỡ. Đây là hai ngày vàng trong tháng, được thiết kế riêng để "thỏa mãn cơn khát mua sắm" của các tín đồ làm đẹp.

Codeage: Giảm ngay 15% khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Codeage. Đây là cơ hội tuyệt vời để bổ sung các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong, giúp bạn có một làn da và cơ thể khỏe mạnh rạng ngời.

Săn deal giảm giá Codeage 2 ngày 15 và 25.8

Rejuvaskin: Thương hiệu chuyên về sẹo nổi tiếng này cũng có mức giảm sâu từ 15 - 20% cho toàn bộ dòng sản phẩm. Đây là tin vui cho những ai đang tìm kiếm giải pháp toàn diện cho vấn đề sẹo. Cụ thể:

Scar Esthetique GIẢM 20% cho mọi dung tích.

Gel Rejuvasil GIẢM 15% cho mọi dung tích.

Kèm theo đó là những phần quà tặng hấp dẫn đi kèm.

Pageone sale nửa giá

Một tin vui không thể bỏ qua cho những ai yêu thích Pageone: giảm sốc 50% tất cả sản phẩm! Đây chắc chắn là cơ hội để bạn "săn" được những món đồ ưng ý với giá "hời" chưa từng có.

Với mức giảm này, Pageone đã trở thành một trong những thương hiệu được săn đón trong đợt sale tháng 8. Đừng chần chừ mà hãy nhanh tay bỏ vào giỏ hàng những sản phẩm cần thiết, vì số lượng có hạn và cơ hội này không phải lúc nào cũng có.

Pageone sale nửa giá trong tháng 8 này

Và trải nghiệm thương hiệu mới

Bên cạnh đó, Mai Hân Mỹ Phẩm cũng chính thức giới thiệu hai thương hiệu dược mỹ phẩm mới đầy hứa hẹn là Frezyderm (Hy Lạp) và MD Care (Việt Nam). Đây là hai cái tên hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" trên thị trường làm đẹp trong thời gian tới. Đặc biệt, trong tháng này, cả hai thương hiệu này sẽ được giảm 20% tất cả sản phẩm. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao từ các thương hiệu mới toanh này nhé!

Frezyderm: Thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hy Lạp với các sản phẩm được nghiên cứu chuyên sâu.

Ưu đãi hàng về, số lượng có hạn!

"Thứ 5 Vui Vẻ": Săn quà "khủng" mỗi tuần

Không chỉ dừng lại ở các chương trình giảm giá "sốc", Mai Hân Mỹ Phẩm còn chiêu đãi khách hàng thân thiết với chương trình "Thứ 5 Vui Vẻ" với những phần quà giá trị cực "khủng" mỗi tuần. Đây là cách Mai Hân tri ân những khách hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng.

Ngày 14.7: Hóa đơn từ 3.000.000 đồng, bạn sẽ được tặng ngay Kem chống lão hóa da cao cấp Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream 50ml trị giá 2.350.000 đồng. Một món quà quá giá trị để "nâng cấp" làn da của bạn.

Đây là thời điểm không thể tốt hơn để bạn F5 lại kệ mỹ phẩm, bổ sung những sản phẩm cần thiết và trải nghiệm những cái tên mới đầy hứa hẹn. Nhanh tay truy cập website maihan.vn hoặc ghé thăm các cửa hàng của Mai Hân để không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào nhé!