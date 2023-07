8Wonder là cú hích đưa công nghiệp giải trí Việt ra thế giới

Tạo dựng điểm đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao

Khi những giai điệu quen thuộc của "See You Again" cất lên, hàng nghìn con người tại Wonder Square đêm 22.7, không ai bảo ai, đều cùng hòa giọng với Charlie Puth. Một khoảnh khắc cực kỳ khó quên.

Rất khó để không xúc động bởi vô cùng hiếm hoi, hay đúng là hơn chưa khi nào, người yêu nhạc được hòa mình vào một lễ hội âm nhạc đỉnh cao đúng nghĩa, với sự xuất hiện của ngôi sao hàng đầu thế giới, ngay tại Việt Nam. Hàng nghìn du khách Việt đã háo hức, đặt vé tới Nha Trang trong đó không thiếu bóng du khách nhiều màu da, quốc tịch. "Tôi chưa từng đặt chân tới Việt Nam, tới khi biết tới 8Wonder và màn trình diễn đặc biệt của Charlie Puth", Thierry Marx, 25 tuổi, một du khách người Pháp hiện đang làm việc tại Thái Lan, nói.

Với ông Trần Nguyễn Nam Em, quản lý một doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM, đó là hiệu ứng mà ông trông đợi từ những sự kiện thực sự đột phá về đẳng cấp như 8Wonder. Từ 8Wonder, điều ông kỳ vọng là nền công nghiệp giải trí Việt sẽ tạo được tiếng vang với sản phẩm âm nhạc, biểu diễn ở đẳng cấp cao nhất. Trong nhiều năm, lĩnh vực này tại Việt Nam dù được đánh giá là nhiều tiềm năng nhưng thực tế phát triển vẫn manh mún, thiếu sự đầu tư quy mô, yếu cả về hạ tầng kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng tới đội ngũ nhân sự.

Theo ông, nhìn sang Hàn Quốc - đất nước có nền công nghiệp giải trí quy mô khổng lồ, Việt Nam sẽ học được nhiều bài học lớn. Đơn cử như cách người Hàn làm nên những đại nhạc hội quy mô khủng trong hàng thập kỷ qua như Dream Concert - nơi đã thu hút tổng cộng hơn 1,5 triệu người yêu nhạc từ khắp nơi trên thế giới trong những năm qua, bao gồm cả người Việt. Hay, nổi tiếng hơn là những lễ hội đình đám đám thế giới như Tomorrowland, Coachella, Ultra Music… Không thể không thừa nhận, đây là những sản phẩm của nền giải trí đẳng cấp cao, giúp tạo thiện cảm với công chúng thế giới về đất nước tổ chức sự kiện.

"Hơn 8.000 khán giả tại 8Wonder dù chưa phải con số quá lớn nhưng đó là khởi đầu không thể tốt hơn để tạo dựng lòng tin cho lòng du khách về một nền công nghiệp giải trí Việt hoàn toàn có thể vươn tới tầm cao không thua gì nhiều nước trên thế giới", ông nói.

"Mỏ vàng" cho ngành du lịch Việt

Từ một sản phẩm đẳng cấp của công nghiệp giải trí, điều giới chuyên gia kỳ vọng là Việt Nam sẽ tạo được dấu ấn trong lòng du khách, từ đó giúp du lịch Việt khởi sắc.

Thực tế, theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc điều hành Klook Việt Nam (nền tảng du lịch trực tuyến), các chương trình ca nhạc quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ ngành du lịch nào trong việc hút khách. 

Không chỉ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ âm nhạc trong nước, những nghệ sĩ nổi tiếng còn tạo được sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ khắp nơi trên thế giới.

Đây sẽ là nguồn lợi khổng lồ với ngành du lịch, rộng hơn là với cả nền kinh tế. Nhìn ra thế giới, những concert lớn đã và đang hút lượng du khách khủng và mang lại lợi ích ra sao. Đơn cử như chuyến lưu diễn The Eras tại Mỹ của nữ ca sĩ từng đạt 12 giải Grammy, Taylor Swift, theo tính toán có thể tạo ra 5 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ. Đây là số tiền từ du khách từ khắp nơi trên thế giới tới Mỹ và chi tiêu trung bình 1.300 USD cho một đêm diễn, bao gồm tiền vé, chi phí ăn ở, đi lại… (theo nghiên cứu của công ty khảo sát trực tuyến QuestionPro).

Riêng với 8Wonder và WonderFest, điều giới chuyên gia nhìn thấy là tác động to lớn không kém tới ngành du lịch đang trên đà phục hồi của Việt Nam. Thậm chí, nhờ mô hình đặc biệt của 8Wonder, siêu đại nhạc hội này thậm chí còn có thể tạo ra cú hích mạnh mẽ hơn mọi nhiều đại nhạc hội kiểu cũ. Bởi, 8Wonder không chỉ là nơi người yêu nhạc được tận hưởng nghệ thuật mà còn là nơi để tất cả du khách được vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng với hệ sinh thái đẳng cấp tại VinWonders và Vinpearl. Ông Jurgen Peter Dorr - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl cho biết: "Không giống bất kỳ lễ hội âm nhạc nào trên thế giới, 8Wonder là sự kết hợp giữa lễ hội âm nhạc và du lịch nghỉ dưỡng - giải trí - golf đẳng cấp, tôn vinh thế mạnh tiêu biểu của các điểm đến của VinWonders. Hơn thế nữa, lần đầu tiên, du khách sẽ được trải nghiệm "lễ hội trong lễ hội".

Ông Trần Nguyễn Nam Em cho rằng, việc "bắt tay" giữa âm nhạc và du lịch trên thế giới không mới. Nhưng, ngay cả những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, mọi trải nghiệm thực tế không đồng bộ. "Nhiều đại nhạc hội phải đi thuê địa điểm, các dịch vụ du lịch vui chơi giải trí xung quanh nơi tổ chức cũng có nhưng độc lập và nhiều nơi tự phát, thiếu tính đồng nhất và chất lượng", ông nói.

Đó là lý do ông nhìn thấy tiềm năng của 8Wonder - đại nhạc hội theo ông là mang đến trải nghiệm trọn vẹn và theo tiêu chuẩn cao cấp. Du khách có thể vui chơi giải trí tại VinWonders, nghỉ ngơi và tận hưởng dịch vụ 5 sao tại Vinpearl, mua sắm tại các shop thương mại sôi động và ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của những danh thắng nổi tiếng Việt Nam.

Đây cũng là cảm nhận của Thierry Marx. "Chúng tôi ở trên đảo (Vinpearl Nha Trang) 3 ngày, ở đây không thiếu thứ gì để vui chơi, mọi thứ thật sự rất tuyệt với dịch vụ của khách sạn trên đảo", vị du khách người Pháp chia sẻ.

Xa hơn, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh thì nhìn ra cơ hội cho du lịch Việt từ nhiều vòng tác động. "Du lịch Việt không chỉ hưởng lợi nhờ hàng nghìn người có mặt tại Nha Trang mà còn từ vòng tác động gián tiếp, khi hình ảnh Việt Nam tới với hàng triệu người trên thế giới qua các nền tảng, và những trải nghiệm xuất sắc được bạn bè thế giới cảm nhận và chia sẻ với cộng đồng. 8Wonder nếu tạo được tác động tích cực ấy sẽ thực sự là cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch và nền kinh tế", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.