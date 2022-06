9 dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư da

Dưới đây là những dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư da, theo Eat This, Not That!

1. Nốt ruồi mới hoặc thay đổi trên nốt ruồi hiện có

Nốt ruồi mới trông khác với những nốt ruồi khác trên cơ thể bạn. Nó có thể lớn hơn, có màu khác hoặc thay đổi hình dạng.

Thay đổi trên nốt ruồi hiện có có thể là màu mới, thay đổi về kích thước hoặc thay đổi về hình dạng.

2. Ngứa, đau, dị ứng hoặc tê ở nốt ruồi

Nếu có nốt ruồi ngứa, đau, mềm hoặc tê, bạn nên đi khám vì đây có thể là dấu hiệu của ung thư da, Gethin Williams, bác sĩ, tiến sĩ, Giám đốc Y khoa của Imaging & Interventional Specialists, cho biết, theo Eat This, Not That!

3. Chảy máu hoặc chảy dịch từ nốt ruồi

Nếu có nốt ruồi chảy máu hoặc chảy dịch bất thường, bạn nên đi khám.

4. Thay đổi kết cấu của nốt ruồi

Nếu bạn có một nốt ruồi thay đổi về kết cấu, điều này báo hiệu một sự thay đổi. Bạn có thể cảm thấy khác. Bạn nên đi khám.

5. Một nốt ruồi có đường kính lớn hơn ¼ inch (6 mm)





Nếu có nốt ruồi có đường kính lớn hơn ¼ inch (6 mm), bạn nên đi khám. Ung thư da có thể được điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trên da, hãy hẹn bác sĩ để khám, tiến sĩ Gethin Williams cho biết, theo Eat This, Not That!

6. Vết loét không lành

Vết loét không lành trong vòng bốn tuần có thể là dấu hiệu của ung thư da. Hãy đến gặp bác sĩ.

7. Sự phát triển hoặc cục u trên da

Bạn nên đi bác sĩ để kiểm tra một khối u hoặc cục u xuất hiện trên da. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư da.

8. Thay đổi về hình thức của mụn cóc

Nếu bạn có một mụn cóc thay đổi về kích thước, hình dạng hoặc màu sắc thì điều này là đáng lo ngại. Bạn nên đi khám.

9. Một mảng da có vảy hoặc đóng vảy

Một mảng da có vảy hoặc đóng vảy không lành trong vòng bốn tuần có thể là dấu hiệu của ung thư da. Điều này sẽ khiến bạn phải đi gặp bác sĩ.

Ung thư da có thể được điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trên da, hãy hẹn gặp bác sĩ, tiến sĩ Gethin Williams cho biết, theo Eat This, Not That!