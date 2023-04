9 lần nhận tiền tỉ của cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trong số các bị can, 21 người bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ", 4 người bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 23 người bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ", 4 người bị đề nghị truy tố tội "môi giới hối lộ", 2 người bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Chủ động tiếp cận để đưa hối lộ

Theo kết luận điều tra, thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất và chấp nhận chủ trương cách ly y tế tại địa phương để các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Hơn 1.000 chuyến bay giải cứu đã được tổ chức để đưa công dân về nước C.X

Để được xét duyệt tổ chức các chuyến bay, hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp phải có công văn chấp thuận chủ trương cho cách ly y tế tại địa phương, do vậy các doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay đã tiếp cập các cán bộ, lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố là đầu mối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để tác động, thỏa thuận, đưa hối lộ.

Cơ quan ANĐT xác định 2 phó chủ tịch UBND của tỉnh Quảng Nam và TP.Hà Nội đã nhận hối lộ của doanh nghiệp để chấp thuận chủ trương cách ly.

Tại Hà Nội, với chức trách được giao, bị can Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội dã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa công dân từ nước ngoài về cách ly tại địa bàn. Trong số 16 công ty được ông Dũng ký duyệt, Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Dũng đã nhận tổng cộng hơn 2 tỉ đồng của bị can Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại T.Ư) và bị can Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Thái Hòa để cấp phép cho 4 công ty được đưa người về cách ly tại Hà Nội.

Những lần nhận tiền của cựu lãnh đạo UBND Hà Nội

Đối với hành vi nhận tiền từ Lê Thị Ngọc Anh, Cơ quan ANĐT xác định ngày 10.6.2021, Ngọc Anh được chị dâu của ông Dũng kết nối, gặp mặt tại phòng làm việc của ông Dũng tại trụ sở UBND TP.Hà Nội. Tại đây, Ngọc Anh đặt vấn đề nhờ ông Dũng giúp đỡ phê duyệt chủ trương cho các doanh nghiệp của mình tổ chức cho công dân về cách ly trên địa bàn và được đồng ý, hướng dẫn làm hồ sơ.

Trong quá trình xin chấp thuận chủ trương cách ly, Ngọc Anh đã gặp ông Dũng 5 lần, trong đó 4 lần chi tiền hối lộ. Những lần gặp này đều diễn ra tại phòng làm việc của ông Dũng tại trụ sở UBND TP.Hà Nội.

Ông Chử Xuân Dũng thời điểm còn đương chức Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội KINH ĐÔ

Lần 1, ngày 16.6.2021, Ngọc Anh gặp ông Dũng nhờ phê duyệt cho 86 khách và được đồng ý. Trước khi ra về, Ngọc Anh để lại phong bì chứa 8.000 USD (tương đương gần 185 triệu đồng).

Lần 2, ngày 15.7.2021, Ngọc Anh đến gặp ông Dũng xin chủ trương cách ly cho 56 khách. Tại đây, Ngọc Anh đưa cho ông Dũng 6.000 USD (tương đương gần 140 triệu đồng).

Lần 3, ngày 23.7.2021, Ngọc Anh gặp ông Dũng xin chủ trương cách ly cho 460 khách và đưa cho ông Dũng 10.000 USD (tương đương hơn 232 triệu đồng) và 300 triệu đồng.

Lần 4, ngày 31.8.2021, Ngọc Anh đến gặp ông Dũng xin chủ trương cách ly cho 920 khách và chi cho ông Dũng 30.000 USD (tương đương gần 694 triệu đồng).

Lần 5, Ngọc Anh đến gặp ông Dũng xin chủ trương cách ly cho đoàn khách của Công ty Phượng Hoàng. Tuy lần này Ngọc Anh không đưa tiền nhưng ông Dũng vẫn ký công văn đồng ý như 4 lần trước.

Ngoài Ngọc Anh, Cơ quan ANĐT cũng xác định ông Dũng đã nhận 3 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng từ Trần Minh Tuấn.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra còn xác định ông Chử Xuân Dũng nhận 100 triệu đồng của bị can Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty An Bình vào tháng 9.2021 và tháng 12.2021; nhận 5.000 USD của bị can Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Masterlife vào tháng 11.2021.

Tuy nhiên, Mơ và Mai Xa khai đưa tiền cho ông Dũng là để "cảm ơn" vì đã giúp các doanh nghiệp của mình được tổ chức chuyến bay mà không trao đổi, thỏa thuận trước. Do vậy Cơ quan ANĐT không kết luận hành vi nhận hối lộ với 2 khoản tiền này.

Tại Quảng Nam, Cơ quan ANĐT xác định ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cũng 9 lần nhận hối lộ với tổng số tiền 5 tỉ đồng để chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly trên địa bàn.