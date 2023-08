9 món du khách phải thử ở Hội An

Trần Thị My (Mini) dẫn đoàn khách đi chợ Hội An vào một ngày tháng 8 oi ả để chuẩn bị cho bữa nấu ăn. Lớp dạy nấu ăn cho du khách nước ngoài của cô mục đích giúp khách ăn uống vui vẻ qua một buổi thực hành đi chợ, tự tay chọn những món đồ theo hướng dẫn của Mini, chẳng hạn cách chọn măng cụt ngon nhất, hay làm thế nào để phân biệt cua đực, cua cái...

Hội An, từ lâu được du khách bình chọn là "trái tim của ẩm thực Việt Nam". Từ tháng 3 - 6 năm nay, theo báo cáo của Google Destination Insights, Việt Nam là điểm đến được tìm kiếm thứ 7 và là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào top 20. Chính sách thị thực mới được triển khai từ tháng 8, tăng thời hạn cấp thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày dự kiến sẽ thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đầu bếp Mimi hướng dẫn du khách chọn rau ngon ở chợ Hội An SCMP

Sau chuyến khám phá chợ Hội An, du khách lên thuyền trên sông Thu Bồn để trở về khu nhà là nơi có trường dạy nấu ăn. Trong không gian mở, Mimi hướng dẫn du khách nước ngoài tự tay làm những món ăn đặc trưng nhất của phố Hội.

Bánh bao bánh vạc

Còn có tên gọi là bánh vạc, bánh hoa hồng, là món ăn đặc trưng khách du lịch không thể không thử khi đến Hội An. Để làm ra món bánh này, người địa phương phải trải qua một quá trình kỳ công từ chọn gạo, ngâm gạo, xay gạo... Nhân bánh vạc chủ yếu làm từ tôm tươi, hay thịt xay nhuyễn trộn với tiêu, hành, nấm mèo, muối, nước mắm…

Cao lầu

Được cho là món ăn phổ biến nhất ở phố cổ, bao gồm thịt heo cắt lát, giá, rau thơm cùng những sợi mì to. Người địa phương cho rằng, cao lầu chỉ ngon khi nấu ở Hội An với nước giếng Ba Lễ ngàn năm tuổi trong thành phố. Cao lầu là tầng cao, nghĩa là vào xa xưa, món ăn chỉ được phục vụ cho những thực khách sang trọng; còn ngày nay, món được bán khắp các nhà hàng, quán ăn trong thành phố.

SCMP

Mì Quảng

Xuất phát từ chính Quảng Nam, nên món ăn có tên mì Quảng. Sợi mì dẹt, dai và được chế biến cùng thịt heo, thịt gà, tôm, trứng, ăn cùng rau sống, bánh tráng nướng... Món ăn này cũng cực kỳ phổ biến không chỉ ở Hội An, Đà Nẵng mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

Cơm gà

Món ăn bình dân có thể tìm ra ở bất kỳ nơi đâu trong cả nước nhưng tại Hội An, cơm gà có hương vị đặc trưng riêng biệt. Gà xé ăn cùng với đu đủ xanh cắt nhỏ trộn gỏi, tương ớt đặc sản phố cổ cùng rau thơm làm gia tăng hương vị của món ăn.

SCMP

Phở

Sẽ là lỗi lầm nếu du khách rời khỏi Việt Nam mà không thưởng thức một tô phở, được coi là món ăn quốc gia. Tại Hội An, bạn cũng nên lưu ý câu thần chú "Hãy ăn ở những quán đông đúc người địa phương ăn", từ đó tìm ra những quán phở ngon nhất điểm đến này.

Bánh mì

Do người Pháp mang đến Việt Nam vào thế kỷ trước nhưng ngày nay bánh mì đã trở thành món Việt Nam lừng danh thế giới. Bánh mì được bán khắp Hội An nhưng bánh mì Phượng, nổi tiếng bởi siêu đầu bếp Anthony Bourdain khi được ông giới thiệu trong chương trình truyền hình No Deposits, là nổi bật hơn cả. Ở chương trình này, ông gọi bánh mì là "bản giao hưởng trong bánh sandwich"...

SCMP

Cà phê

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Cũng như phở, du khách đến Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng không thể rời đi mà không thử một giọt cà phê nào.

Ngoài ra, Hội An còn nổi tiếng với nhiều loại nước uống thảo dược khác như nước chanh sả, cam thảo, hoa nhài, hoa cúc...

Người dân địa phương thưởng thức cà phê ven đường SCMP

Hoành thánh chiên ăn cùng với gỏi tôm, bánh xoài là hai món còn lại tờ báo gợi ý du khách thưởng thức ở Hội An.