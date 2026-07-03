9 năm đồng hành và gieo mầm hy vọng cho người dân vùng cao Thanh Hóa

Niềm vui của các hộ dân được nhận vịt giống ẢNH: MAVIN GROUP

Trao 26.000 con vịt giống

Sáng 25.6 và 2.7, Mavin phối hợp cùng World Vision International tại Việt Nam trao 20.000 con vịt giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng Như Xuân và Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Dự kiến ngày 9.7 sẽ trao thêm 6.000 con cho các hộ dân tại vùng Thạch Thành của tỉnh. Ba địa bàn được chọn có những bản làng nằm sâu núi, điều kiện sinh sống của người dân còn nhiều khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ.

Bà Hoa, một người được hỗ trợ vịt giống tại tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ. "Hôm nay gia đình tôi được nhận vịt giống và sẽ chăm sóc để vịt lớn tới 3 - 4 kg; không để vịt chết mà sẽ nuôi vịt theo quy trình được tập huấn, giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình".

Bà Hoa nhận vịt giống của chương trình hỗ trợ ẢNH: MAVIN GROUP

Mỗi hộ gia đình sẽ được tham gia một hành trình hỗ trợ toàn diện bao gồm: Đào tạo kỹ thuật chăn nuôi vịt - từ lý thuyết đến thực hành tại địa bàn; Khảo sát và tư vấn cải tạo chuồng trại phù hợp điều kiện gia đình; 100 con vịt giống Cherry Valley - giống vịt chuyên thịt, tăng trưởng tốt, phù hợp khí hậu địa phương; Thức ăn chăn nuôi và vật tư y tế đến khi vịt đạt 30 ngày tuổi; Theo dõi và tư vấn kỹ thuật liên tục trong suốt quá trình chăn nuôi.

Vịt giống Cherry Valley ẢNH: MAVIN GROUP

Sau khi chương trình kết thúc, Mavin sẽ tiếp tục phối hợp cùng World Vision International tại Việt Nam hỗ trợ các hộ dân tái đàn và mở rộng mô hình. "Chúng tôi tin rằng, mỗi đàn vịt xuất chuồng sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho một gia đình nhỏ. Ở đó mọi trẻ em đều có dinh dưỡng đủ đầy, có quần áo đẹp và đồ dùng học tập. Ở đó cũng có người cha, người mẹ nắm vững kiến thức chăn nuôi an toàn và hợp tác với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm", ông Phạm Văn Vinh, Quản lý Chương trình sinh kế, World Vision International tại Việt Nam, chia sẻ.

Thực tế triển khai cho thấy, từ những đàn vịt giống ban đầu, nhiều hộ gia đình đã có thêm nguồn thu, tích lũy kinh nghiệm chăn nuôi và tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững cho người dân

Từ năm 2017, Tập đoàn Mavin đã sát cánh cùng World Vision International tại Việt Nam trong hành trình hỗ trợ cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp hai bên hợp tác, với gần 1.000 hộ dân hưởng lợi lũy kế từ chương trình. Đây là minh chứng cho cam kết lâu dài, bền bỉ và có trách nhiệm của doanh nghiệp và tổ chức phát triển trong việc chung tay cải thiện đời sống người dân, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Năm 2026 có 80 hộ gia đình tại Vùng chương trình Thường Xuân nhận vịt giống do Mavin hỗ trợ, mỗi hộ 100 con ẢNH: MAVIN GROUP

Thông qua chương trình, hai bên kỳ vọng mô hình chăn nuôi vịt Cherry Valley sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tại địa bàn Thanh Hóa, giúp các hộ dân được trang bị đầy đủ hơn về kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để tiếp tục tái đàn, mở rộng sản xuất và từng bước nâng cao thu nhập. Xa hơn, mô hình này có thể trở thành nền tảng để người dân phát triển sang các vật nuôi khác, tiến tới xây dựng sinh kế ổn định, lâu dài và bền vững hơn cho gia đình.

Vùng chương trình Như Xuân có 120 hộ được nhận vịt giống do Mavin hỗ trợ ẢNH: MAVIN GROUP

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin, cho biết: "Tại Mavin, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không chỉ là phát triển doanh nghiệp, mà còn là tạo ra giá trị tích cực cho xã hội và cộng đồng. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng World Vision International tại Việt Nam trong chương trình đầy ý nghĩa này và sẽ tiếp tục chung tay lan tỏa mô hình, góp phần giúp thêm nhiều hộ dân có cơ hội vươn lên trong tương lai".