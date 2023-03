9 ngành học của Việt Nam được xếp hạng cao thế giới

Theo bảng xếp hạng ĐH theo lĩnh vực - World University Ranking by Subject 2023 do Tổ chức QS công bố chiều 22.3, ĐH Quốc gia TP.HCM có 9 nhóm ngành học được xếp thứ hạng cao trên thế giới.

ĐH Quốc gia TP.HCM có 9 nhóm ngành học được xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng theo lĩnh vực năm 2023 của Tổ chức QS VNUHCM.EDU.VN

Cụ thể ngành kỹ thuật điện và điện tử đạt top 301-350, ngành kỹ thuật hóa học top 401-420, ngành khoa học môi trường top 401-450, ngành khoa học máy tính và hệ thống thông tin top 451-500 và ngành hóa học đạt top 601-630, nhóm ngành quản lý và khoa học xã hội top 501-530, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ top 401-450.

Đặc biệt, ngành kỹ thuật dầu khí tiếp tục duy trì thứ hạng top 51-100 thế giới. Ngành toán học đã có sự cải tiến thứ hạng từ top 401-450 (năm 2022) lên top 301-350 trên bảng xếp hạng năm nay.

Cũng theo bảng xếp hạng của QS, ĐH Quốc gia TP.HCM có 5/9 ngành học đứng đầu Việt Nam, gồm: kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật hóa học, khoa học môi trường và hóa học.

QS World University Ranking by Subject 2023 là bảng xếp hạng các trường ĐH theo ngành học. Năm nay, QS đã thực hiện xếp hạng 54 ngành học thuộc 5 lĩnh vực của gần 1.600 cơ sở giáo dục ĐH thế giới, với hơn 18.300 chương trình đào tạo.

Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí gồm: uy tín trong giới học giả (Academic Reputation), đánh giá của nhà tuyển dụng (Employer Reputation), tỷ lệ trích dẫn trên bài báo (Citations per paper) và chỉ số H-index, đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học trên mỗi cán bộ khoa học.

Trước đó, ĐH Quốc gia TP.HCM đạt vị trí 167 các ĐH xuất sắc nhất châu Á năm 2023 trên bảng xếp hạng của QS. Trong một bảng xếp hạng khác theo lĩnh vực World University Ranking by Subject 2023 do THE công bố, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng có 6 lĩnh vực được xếp hạng. Trong đó khoa học xã hội, kinh doanh-kinh tế, khoa học máy tính cùng thuộc top 801+, nhóm ngành khoa học sự sống đạt top 800-1.000; 2 nhóm ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên đồng vị trí top 1.000+.

Ngành kỹ thuật dầu khí đang được đào tạo tại khoa Kỹ thuật địa chất và dầu khí của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Được thành lập từ năm 1978, khoa đã đào tạo hơn 4.000 kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong đợt công bố kết quả xếp hạng ĐH theo lĩnh vực của Tổ chức QS năm ngoái, ngành kỹ thuật dầu khí là một trong 7 ngành học của ĐH Quốc gia TP.HCM được vinh danh trong top 51-100 của bảng xếp hạng này. Trước đó, năm 2021 ngành học này chỉ vào top 101-150.