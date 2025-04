9 trường Việt vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á, có trường đứng thứ 136

Trường ĐH Y Hà Nội, một trong những đại diện Việt Nam mới xuất hiện trong bảng xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á ẢNH: ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Thêm 3 trường vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á

Tổ chức Times Higher Education (THE) đặt trụ sở tại Anh ngày 23.4 công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á năm 2025. Đây là lần đầu có đến 9 trường Việt Nam góp mặt, sau 2 năm liên tiếp nước ta chỉ có 6 đại diện được xếp hạng. Xu hướng chung của các trường là giữ nguyên hoặc tụt hạng so với năm trước, trong khi các đại diện mới có một trường đạt thứ hạng cao.

Cụ thể, trong 853 ĐH trên khắp châu Á, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) năm đầu góp mặt đã dẫn đầu Việt Nam ở vị trí thứ 136. Thứ hạng này cao hơn một số đại diện nổi bật của Nhật Bản (ĐH Waseda), Đài Loan (ĐH Quốc lập Trung Sơn), Hàn Quốc (ĐH Quốc gia Chonnam) và được trường gọi là "cột mốc lịch sử". "UEH đã về đích rất sớm một trong nhiều mục tiêu trọng tâm", Chủ tịch Hội đồng ĐH UEH Nguyễn Đông Phong chia sẻ.

Trong khi đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại TP.HCM xếp thứ 2 Việt Nam với thứ hạng 201-250, tiếp tục duy trì đà giảm kể từ khi xuất hiện, từ 73 (2022) xuống 86 (2023), 193 (2024). Đứng thứ 3 Việt Nam là ĐH Duy Tân ở Đà Nẵng, nằm trong nhóm 251-300 và thứ hạng này được giữ nguyên so với năm ngoái. Đây cũng là lần đầu hai trường mất vị trí số 1, số 2 Việt Nam kể từ khi xuất hiện.

Tương tự, các ĐH: Bách khoa Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM và Huế đều giữ nguyên thứ hạng so với năm trước, trong đó 2 trường đầu nằm ở nhóm 501-600 còn 2 trường sau ở nhóm 601+. Trường ĐH Y Hà Nội, trong năm đầu góp mặt, xuất hiện ở nhóm 401-500, trong khi đó ĐH Mở TP.HCM được xếp vào nhóm 501-600 ĐH châu Á tốt nhất thế giới.

Ngoài 9 trường nêu trên, Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) là cái tên thứ 10 từ Việt Nam lần đầu vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á, song ở trạng thái "reporter" (nhóm được ghi nhận). Tức là, trường chưa được xếp hạng vì chỉ đạt một số tiêu chí nhất định, không đáp ứng đủ yêu cầu nhưng đang nỗ lực để được xếp hạng. Trước đó 1 năm, Trường ĐH Mở TP.HCM cũng từng mang trạng thái này và đã thành công vào top.

Thứ hạng một số ĐH Việt Nam tốt nhất châu Á ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á

Để xếp hạng các trường ĐH trên toàn châu Á, THE dùng tổng cộng 18 tiêu chí chia làm 5 nhóm là chất lượng nghiên cứu (chiếm 30% điểm tổng), môi trường nghiên cứu (28%), giảng dạy (24,5%), chuyển giao công nghệ (10%) và triển vọng quốc tế (7,5%). Phương pháp xếp hạng này tương tự cách THE đánh giá các trường ĐH trên toàn thế giới, nhưng một số tiêu chí đã được điều chỉnh trọng số để phản ánh yếu tố đặc thù của châu Á.

Nhìn chung, các đại diện từ Việt Nam tuy được tính điểm cao về chất lượng nghiên cứu, song môi trường nghiên cứu lại có số điểm khiêm tốn. Như UEH dù có 90/100 điểm về chất lượng nghiên cứu, nhưng môi trường nghiên cứu chỉ được đánh giá khoảng 1/3, ở mức 32,8 điểm. Con số chênh lệch ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Duy Tân thậm chí cao hơn, lần lượt ở mức 85,3-17,4 và 83,1-17,5.

Giữa các trường cũng chênh lệch lớn về chất lượng nghiên cứu, khi Trường ĐH Mở TP.HCM có số điểm cao thứ 4 (58,3) nhưng cách ĐH Duy Tân xếp thứ 3 tới 24,8 điểm, còn ĐH Huế có điểm thấp nhất (19) thì cách vị trí số 1 đến 71 điểm. Tuy nhiên, ở môi trường nghiên cứu, các trường không cách biệt quá lớn, dao động từ 11-32,8 điểm. Điều tương tự diễn ra ở việc giảng dạy, dao động từ 11,8 (Trường ĐH Mở TP.HCM) đến 40,6 điểm (Trường ĐH Y Hà Nội).

Về chuyển giao công nghệ, ĐH Bách khoa Hà Nội dẫn đầu Việt Nam với 59,5 điểm và xếp sau đó là UEH (53,6), ĐH Quốc gia TP.HCM (40,5). Đây cũng là năm đầu tiên ĐH Bách khoa Hà Nội có số điểm không cách biệt quá lớn so với các trường khác.

Về triển vọng quốc tế, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đứng đầu với 60,9 điểm, theo sau là ĐH Duy Tân (54,5), ĐH Huế (48,9).

Trọng số các tiêu chí xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2025, THE xếp hạng các trường ĐH từ 35 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á. Trong đó, ĐH Thanh Hoa, ĐH Bắc Kinh duy trì năm thứ 6 giữ vị trí nhất, nhì ở bảng xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á và Trung Quốc đại lục có tổng cộng 5 trường vào top 10. Theo sau đó là hai trường của Hồng Kông, hai trường của Singapore và một trường của Nhật Bản, với thứ hạng chỉ biến động nhẹ so với năm trước.

THE là một trong những tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới bên cạnh bảng xếp hạng của QS (Anh) và ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc). THE xếp hạng các ĐH từ năm 2004 cùng QS, một năm sau khi thế giới lần đầu có bảng xếp hạng ĐH toàn cầu do ĐH Giao thông Thượng Hải (sau này là Shanghai Ranking Consultancy) công bố.