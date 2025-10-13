90 căn nhà phố bàn giao ngay, lợi nhuận liền tay

Nhà phố liên kế Bcons Uni Valley Ảnh:Bcons

Vị trí đón đầu cơ hội

90 sản phẩm nhà phố liên kế Bcons Uni Valley được Tập đoàn Bcons tung ra thị trường ở quý III/2025 này đang thu hút sự quan tâm của thị trường bởi cự li gần trung tâm, vị trí thuận lợi đón cơ hội tăng trưởng của chu kỳ thị trường mới bởi mức giá hợp lí khi chỉ từ 7,7 tỉ đồng căn, lại tọa lạc trong khu vực có dư địa tăng trưởng giá trị lớn.

Nằm ngay khu vực điểm giao giữa Quốc lộ 1K rộng 54m và đường Thống Nhất rộng 32m, đây là 2 trục đường đóng vai trò kết nối liên vùng.

Cụ thể, Quốc lộ 1K là tuyến đường cửa ngõ nối liền giữa khu trung tâm và các khu vực phía Đông Bắc của TP.HCM với phường Đông Hòa, Làng Đại học Quốc gia TP.HCM và kết nối Vành Đai 3.

Tiếp đó, đường Thống Nhất ngoài việc là tuyến giao thông kết nối giữa Quốc lộ 1K với Xa lộ Hà Nội, ở ngay vị trí khu vực Bến xe Miền Đông và các ga Metro tuyến số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên, thì khu vực cung đường này hiện là không gian đô thị mới sung túc, tiện nghi.

Năm đầu tiên vay mua nhà không thanh toán

Đối với nhà phố, một sản phẩm có nguồn cung cực kỳ ít, thì những sản phẩm có vị trí nằm ngay khu vực đường lớn giao thông thuận tiện, thu hút lượng lớn dân cư đến sinh sống sẽ là những yếu tố tạo bệ đỡ vững chắc cho thanh khoản và gia tăng giá trị. Và đó cũng chính là điều đã tạo nên sức hút cho nhà phố Bcons Uni Valley.

Cơ hội sở hữu các căn nhà phố Bcons Uni Valley khá dễ dàng. Với pháp lý đầy đủ nên 90 căn nhà phố Bcons Uni Valley được các ngân hàng tham gia liên kết với dự án hỗ trợ cho khách vay mua để sở hữu.

Bà Lâm Nguyệt Thanh Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Sao Việt, đơn vị phân phối độc quyền khu nhà phố liên kế Bcons Uni Valley cho biết, lộ trình thanh toán được hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Cụ thể, thanh toán ban đầu 20% để ký hợp đồng mua bán, 2 tháng sau đó đến kỳ thanh toán kế tiếp là 10%. Ngân hàng sẽ cho vay 70% giá trị và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng, được Tập đoàn Bcons sẽ hỗ trợ lãi suất 65% trong 12 tháng. 5% cuối cùng sẽ thanh toán khi có thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền đất (sổ hồng).

Đối với khách mua thanh toán không vay sẽ nhận ngay chiết khấu 4,55% trên giá trị căn nhà (chưa bao gồm thuế VAT). Đặc biệt, khách hàng sở hữu nhà phố Bcons Uni Valley tùy theo vị trí sẽ nhận ngay quà tặng từ 2 - 4 chỉ vàng.

Như vậy, với mức giá chỉ từ 7,7 tỉ đồng/căn, nhà phố Bcons Uni Valley được xem là sản phẩm có mức giá cực kỳ cạnh tranh trên thị trường nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM hiện nay chủ yếu là sản phẩm cao cấp, giá từ 15 - 30 tỉ đồng. Mức giá của nhà phố Bcons Uni Valley thậm chí là còn cạnh tranh với cả nguồn cung cùng phân khúc ở các tỉnh lân cận.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về thị trường nhà ở, giá trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đều tăng mạnh từ đầu năm 2025 đến nay, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Giá nhà ở tăng là bởi chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt đáng chú ý là việc khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng…

Trong bối cảnh giá nhà ở đang trong xu hướng tăng, và dư địa tăng trưởng cao của khu vực điểm giao giữa Quốc lộ 1K và Thống Nhất thì với mức giá khởi điểm của nhà phố Bcons Uni Valley, chủ sở hữu sẽ được hưởng lợi và đón đầu được cơ hội tăng trưởng của chu kỳ thị trường.