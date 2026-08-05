90 dự án mời gọi đầu tư vào Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký Quyết định số 3867/QĐ-UBND (QĐ3867) về việc ban hành danh mục dự án (DA) mời gọi đầu tư vào thành phố đến năm 2030 (đợt 2).

Thành phố sông - biển Cần Thơ mời gọi đầu tư nhiều dự án quy mô lớn ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Nhiều dự án quy mô lớn

Thông qua QĐ3867, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Sở Tài chính công bố đầy đủ, công khai danh mục DA mời gọi đầu tư vào thành phố đến năm 2030 (đợt 2) theo đúng quy định. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp sở, ban, ngành thành phố, UBND xã, phường, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật, đề xuất ban hành danh mục DA mời gọi đầu tư các đợt tiếp theo, đảm bảo đúng quy định và định hướng phát triển của TP.Cần Thơ. Sở, ban, ngành thành phố, UBND xã, phường, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu thực hiện DA đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp Sở Tài chính tiếp tục rà soát, cập nhật, đề xuất ban hành danh mục DA mời gọi đầu tư những đợt tới.

Theo QĐ3867, danh mục mời gọi đầu tư đợt 2 này gồm có DA đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Thanh tại xã Vĩnh Hải rộng 217 ha. DA Khu đô thị mới và tái định cư Khu công nghiệp sông Hậu - giai đoạn 2 ở xã Phú Hữu có diện tích 175 ha. DA Khu đô thị mới I (P.Vị Thanh) 44,89 ha. DA xây dựng Khu công nghệ số Hậu Giang tại địa chỉ 198, đường 19.8 (P.Vị Tân) rộng 28,3 ha. DA Khu du lịch Hồ Sen 15 ha nơi P.Vị Thanh nhằm mời gọi đầu tư xây dựng trung tâm sinh thái (khu du lịch - dịch vụ, khu văn hóa - thể thao, khu động vật hoang dã…) tầm cỡ, hiện đại, hấp dẫn du khách trong ngoài nước.

Ông Trương Cảnh Tuyên cho hay ngày 28.5.2026, UBND TP.Cần Thơ cũng đã có QĐ số 2509/QĐ-UBND (QĐ2509) về việc ban hành danh mục DA mời gọi đầu tư vào thành phố (đợt 1) đến năm 2030.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu trong chương trình làm việc với Tập đoàn T&T ẢNH: NHẬT DUY

QĐ2509 công bố 85 DA mời gọi đầu tư vào 10 lĩnh vực trên địa bàn TP.Cần Thơ. Theo đó, hạ tầng khu công nghiệp có 14 DA, hạ tầng cụm công nghiệp (8 DA), năng lượng (6 DA), xử lý chất thải và công viên nghĩa trang tập trung (3 DA), đô thị - nhà ở (37 DA), thương mại (3 DA), giáo dục (1 DA), kinh tế (1 DA), du lịch (5 DA), nông nghiệp công nghệ cao (7 DA). Danh mục các DA mời gọi đầu tư các đợt 1-2 đến năm 2030 của thành phố được đăng tải tại địa chỉ (https://cantho.gov.vn) Cổng thông tin điện tử TP.Cần Thơ. 90 DA mời gọi đầu tư này đều tọa lạc ở những vị trí giàu tiềm năng, dư địa phát triển tốt.

TP.Cần Thơ có nhiều tiềm năng phát triển DA năng lượng sạch ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thành phố đồng hành doanh nghiệp

TP.Cần Thơ trung tâm vùng ĐBSCL tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Lãnh đạo thành phố cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, bởi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố. Cần Thơ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DA triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động.

Khu công nghiệp sông Hậu tọa lạc tại xã Châu Thành sát quốc lộ Nam Sông Hậu ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đường lên sân bay quốc tế Cần Thơ hôm nay ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Liên quan công tác mời gọi đầu tư, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, công tác quản lý đất đai được triển khai đồng bộ, đảm bảo quy trình, quy định bám sát yêu cầu phát triển và nhất là thu hút các DA trọng điểm. Thành phố đặc biệt quan tâm cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo; tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm; từng bước chuyển sang quản lý bằng công cụ kinh tế, cơ chế thị trường thay cho biện pháp hành chính. Cần Thơ tiếp tục rà soát, mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không còn phù hợp làm phát sinh chi phí của doanh nghiệp; hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu dùng chung đảm bảo liên thông, đồng bộ; hoàn thiện việc thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả giữa các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp. Thành phố ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí, tuân thủ pháp luật; phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thiết lập kênh đối thoại định kỳ giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp. Cần Thơ kịp thời giải quyết những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời nhanh chóng tháo gỡ rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. "Thành phố đã nhanh chóng rà soát những nhiệm vụ, hoàn thiện hạ tầng số cấp cơ sở, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các ngành, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng cơ chế hỗ trợ có chọn lọc để hình thành, phát triển những doanh nghiệp tư nhân lớn đủ khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng địa phương và mở rộng thị trường quốc tế. Công tác phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền được đẩy mạnh nhất là trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, bảo vệ môi trường, giao thông. Thành phố tiếp tục tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất cho doanh nghiệp tư nhân; xúc tiến thành lập và phát triển các liên minh ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp theo chuỗi giá trị…", Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nêu rõ.