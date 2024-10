95 năm cao su Việt Nam: Tiếp nối truyền thống Phú Riềng Đỏ hào hùng

Buổi lễ là sự kiện quan trọng trong ngành cao su, tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải và Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh. Buổi lễ cũng có mặt Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và các lãnh đạo khác.

Cao su góp phần phát triển cùng tỉnh Bình Phước

Với 4 công ty cao su trực thuộc đang đóng chân trên địa bàn tỉnh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Bình Phước cơ bản hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong suốt gần 30 năm tái lập tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: THÚY LIỄU

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2024, ngành cao su đã góp phần cùng tỉnh Bình Phước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,27% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt 7.468 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 3,68 tỷ USD. Tỉnh Bình Phước cũng thu hút được 18 dự án FDI với tổng số vốn 167 triệu USD; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công 2 tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và Gia Nghĩa - Chơn Thành cùng các dự án trọng điểm của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, hành trình phát triển của tỉnh Bình Phước luôn có dấu ấn đóng góp của ngành cao su, của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam VRG. Trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bình Phước đã đặt ra và đang nỗ lực vượt khó để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, đưa Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là "điểm đến hấp dẫn" của vùng Đông Nam bộ. Để làm được điều đó, Bình Phước mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và các ban, bộ ngành Trung ương.

Phát huy tinh thần "Phú Riềng Đỏ"

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải nhận định, hiện Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam VRG là doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su là ngành kinh doanh chính.

Ông Hải đề nghị, VRG cần tiếp tục thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, phát triển có trách nhiệm với xã hội; tiếp tục nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng người lao động dân tộc, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của người lao động. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam VRG phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu đáp từ, ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, tin tưởng với bề dày truyền thống vẻ vang đã được hun đúc, tích lũy qua nhiều thế hệ, toàn thể người lao động VRG sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần "Phú Riềng Đỏ", quyết tâm lớn trong lao động sản xuất; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Tập đoàn lớn mạnh, góp phần nâng cao vị thế Ngành cao su Việt Nam trên trường quốc tế.

Trao cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo VRG ẢNH: THÚY LIỄU

Tại lễ kỷ niệm, có 2 tập thể của VRG nhận cờ thi đua của Chính phủ; 14 tập thể cơ sở thuộc các đơn vị thành viên VRG nhận cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 7 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 2 cá nhân nhận giải thưởng "Phú Riềng Đỏ" và 54 gia đình truyền thống công nhân cao su tiêu biểu được vinh danh.

Cách đây 95 năm, đêm 28.10.1929, tại khu rừng sau làng 3 đồn điền cao su Phú Riềng, Chi bộ Đông Dương Cộng sản được thành lập gồm 6 đảng viên, do Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư. Sau một thời gian chuẩn bị về tổ chức, xác định phương pháp đấu tranh, công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng cách mạng… dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ngày 3.2.1930, cùng thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 5.000 công nhân cao su thực hiện cuộc tổng bãi công. Với khí thế cách mạng lên cao toàn bộ đồn điền Phú Riềng chuyển thành "khu đỏ". Cuộc tổng bãi công của công nhân cao su Phú Riềng đấu tranh trong 8 ngày đã giành thắng lợi to lớn, ảnh hưởng rộng rãi và để lại những bài học sâu sắc. Từ chiếc nôi "Phú Riềng đỏ" đã ươm mầm giáo dục và rèn luyện nên biết bao tấm gương đấu tranh bất khuất, hy sinh kiên cường của các thế hệ công nhân cao su, làm rạng rỡ những trang truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam. Truyền thống đó sẽ mãi được hun đúc, bền vững với lập trường kiên định một lòng đi theo con đường Bác Hồ đã lựa chọn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.