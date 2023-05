96% học sinh Asian School miễn thi ngoại ngữ THPT 2023

Theo thống kê mới nhất từ Asian School, 96% học sinh khối 12 của trường đã có chứng chỉ tiếng Anh và sẽ được miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trong đó có hơn 39% học sinh đạt IELTS từ 6.0 trở lên và gần 9,5% học sinh có chứng chỉ TOEFL ITP từ 500 điểm trở lên. Đặc biệt, nhiều em đạt chứng chỉ IELTS 8.5, 8.0 và không ít cá nhân cũng đạt trên 600 điểm TOEFL ITP.

Qua các năm tỷ lệ học sinh Asian School tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%

Qua các kỳ thi Tốt nghiệp THPT, tỷ lệ học sinh Asian School được miễn bài thi ngoại ngữ luôn ở mức cao, nếu như năm học 2021-2022 có 94% học sinh được miễn thì tỷ lệ này ở năm học 2020-2021 là 96%.

Nguyễn Lê Cát Quyên lớp 12/4 đạt IELTS 8.5 ngay từ lần thi đầu tiên

Tại Asian School, môi trường đa văn hóa giúp học sinh được tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên, tạo điều kiện để các em hình thành phản xạ ngôn ngữ tốt, sử dụng thành thạo tiếng Anh với nền tảng tri thức đa dạng. Điều này được khẳng định qua chiến lược đào tạo đúng đắn, sáng tạo của trường trong việc kết hợp song song chương trình Việt Nam và chương trình Quốc tế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards - Hoa Kỳ.

Asian School là môi trường giáo dục đa văn hóa, khuyến khích học sinh sáng tạo, tư duy phản biện, tôn trọng ý kiến và phương pháp tiếp cận của mỗi cá nhân

Tính đến năm 2022, trường có 777 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, 776 giải thể thao, nghệ thuật, năng khiếu quốc gia và quốc tế. Asian School có hơn 2803 học sinh đã chuyển tiếp du học tại 492 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Các thế hệ học sinh của trường đã liên tục giành được học bổng và đậu vào những trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore...

Những "con số biết nói" trên chính là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng, hoàn thiện môi trường học tập chuẩn quốc tế chất lượng cao, giúp các em phát huy sự ưu tú, phát triển toàn diện về ngoại ngữ, tri thức và kỹ năng, trở thành những học sinh năng động, đầy sáng tạo. Tốt nghiệp Trường Quốc tế Á Châu, các em không những hoàn thiện về kiến thức mà còn hoàn thiện về nhân cách, tự tin ghi dấu ấn tri thức trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.