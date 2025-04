99% làn da của chị đẹp nơi công sở 'kêu cứu' trước tác hại tia UV, HEV

Vậy hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao làn da của của các chị đẹp chốn công sở dù ít tiếp xúc với các yếu tố môi trường gây hại bên ngoài vẫn đang gặp nguy hiểm và cách khắc phục ngay hôm nay.



Ánh sáng xanh, tia UVA: "Sát thủ" thầm lặng hủy hoại làn da dân công sở

Chị em công sở thường dành ít nhất 8-10 tiếng mỗi ngày trong văn phòng, nơi ánh đèn huỳnh quang và màn hình điện tử chiếm ưu thế. Theo nhiều nghiên cứu kết luận, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính, điện thoại và đèn LED có bước sóng từ 400-500nm, có khả năng xuyên sâu vào lớp hạ bì. Nơi chứa collagen và elastin, gây ra những tổn thương nghiêm trọng hơn cả tia UVA từ ánh nắng mặt trời.

Đặc biệt, không chỉ ánh nắng mặt trời chứa tia UV, mà đèn huỳnh quang trong văn phòng cũng phát ra một lượng tia UVA và ánh sáng xanh ở mức thấp. Dù không mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời, việc tiếp xúc kéo dài hàng ngày có thể gây sạm da, làm giảm độ săn chắc và thúc đẩy lão hóa sớm.

Một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và đèn huỳnh quang có thể xuyên qua lớp hạ bì, phá vỡ collagen, khiến da khô ráp, xuất hiện nếp nhăn và đốm nâu chỉ sau 4 tuần tiếp xúc liên tục.

Ánh sáng xanh còn tạo ra các gốc tự do phá hủy collagen, làm giảm độ đàn hồi của da và gây ra hiện tượng lão hóa da do thiết bị điện tử. Chưa kể, khoảng cách từ màn hình máy tính đến khuôn mặt thường dưới 50cm, khiến làn da gần như không có "lá chắn" bảo vệ trước tác động của ánh sáng xanh.

Kết hợp môi trường làm việc với máy lạnh liên tục thường khiến da bị mất độ ẩm, trở nên xỉn màu và dễ kích ứng. Nếu thiếu một chu trình chăm sóc da phù hợp, thời gian dài ngồi trong văn phòng có thể khiến làn da của bạn khô ráp, kém rạng rỡ và mất đi sức sống vốn có.

Đáng báo động hơn, 99% nhân viên văn phòng không sử dụng biện pháp bảo vệ da đúng cách, khiến làn da ngày càng yếu đi trước tác động của môi trường công sở. Bởi nhiều chị em lầm tưởng rằng ngồi trong văn phòng mát mẻ, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng thì không cần kem chống nắng. Đây chính là sai lầm khiến làn da ngày càng yếu đi, xỉn màu và mất sức sống.

Họ thường có suy nghĩ rằng chỉ cần thoa kem chống nắng khi ra đường là đủ để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Mà ít ai ngờ rằng, ngay trong văn phòng làm việc với ánh đèn huỳnh quang, các thiết bị điện tử cũng phát ra tia UV và ánh sáng xanh (HEV), nguyên nhân gây lão hóa sớm, nám sạm và thậm chí là ung thư da.

Dấu hiệu nhận biết làn da của chị em chốn công sở đang "kêu cứu" dưới ánh đèn huỳnh quang và các thiết bị điện tử

Làn da của bạn có đang gặp phải những vấn đề sau? Nếu có, đó chính là lời cảnh báo rằng da bạn đang bị tổn thương bởi ánh đèn huỳnh quang và ánh sáng xanh. Cùng tìm hiểu xem đó là những biểu hiện nào nhé.

Da xỉn màu, thiếu sức sống: Dù bạn có skincare kỹ lưỡng, da vẫn trông mệt mỏi, không đều màu.

Nám và tàn nhang xuất hiện: Các đốm nâu bắt đầu xuất hiện ở gò má, trán hoặc cằm dù bạn ít ra nắng.

Da khô ráp, mất độ ẩm: Ngồi trong phòng máy lạnh lâu khiến da mất nước, bong tróc và căng tức.

Lão hóa sớm: Nếp nhăn li ti ở khóe mắt, rãnh cười ngày càng rõ, da kém săn chắc.

Mụn và kích ứng: Lỗ chân lông bị tắc, mụn viêm hoặc mụn ẩn xuất hiện thường xuyên.

Nếu bạn nhận thấy một hoặc nhiều dấu hiệu trên, đã đến lúc cần hành động ngay để cứu lấy làn da của mình. Dù bạn chỉ ở trong văn phòng, không ra ngoài nắng vẫn phải dùng kem chống nắng và nhớ hãy lựa chọn loại có khả năng chống được cả ánh sáng xanh.

Giải pháp bảo vệ toàn diện của chị em chống công sở có làn da tươi sáng, khỏe đẹp

Để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh từ ánh sáng mặt trời, thiết bị điện tử, ánh đèn huỳnh quang; kem chống nắng là "vũ khí" không thể thiếu, ngay cả khi bạn làm việc trong văn phòng. Và kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin hơn 35 năm nổi tiếng tại Mỹ với công thức thuần vật lý, bảo vệ làn da trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh đang là sự lựa chọn cho các chị đẹp dân văn phòng.





Vì sao chị em dân văn phòng lựa chọn kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32?

Chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB và ánh sáng xanh: Với thành phần 20% Zinc Oxide, Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 tạo ra một hàng rào vật lý, phản xạ tia UVA, UVB và ánh sáng xanh ngăn chặn chúng xâm nhập vào da ngăn ngừa nám sạm, lão hóa sớm và ung thư da duy trì làn da luôn khỏe đẹp, tươi trẻ rạng ngời.

Làm dịu và phục hồi mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay mỏng yếu sau trị liệu: Công thức chứa 4% Niacinamide, vitamin E giúp làm dịu da, giảm kích ứng và hỗ trợ phục hồi làn da yếu, đặc biệt phù hợp với da mụn, da nhạy cảm hoặc đang trong quá trình điều trị. Sản phẩm không chứa hóa chất độc hại, dầu khoáng hay hương liệu nhân tạo, an toàn cho mọi loại da.

Dưỡng ẩm và kiềm dầu hiệu quả: Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán, thẩm thấu nhanh mà không để lại vệt trắng hay cảm giác bí da. Thành phần Glycerin và Panthenol cung cấp độ ẩm, giúp da luôn mềm mượt, không khô ráp dù ngồi trong phòng máy lạnh cả ngày. Đặc biệt, sản phẩm còn có khả năng kiềm dầu, phù hợp với làn da dầu hoặc hỗn hợp.

Đa năng, tiện lợi cho chị em công sở: Khả năng nâng tone theo style cực tự nhiên nên các bạn chỉ cần tô một chút son là có thể đi làm và cũng không cần phải chờ đợi kem chống nắng phát huy tác dụng mà có thể đi làm ngay. Giúp tiết kiệm thời gian cho cho chị em mỗi buổi sáng bận rộn trước khi đi làm. Chỉ cần thoa một lớp kem chống nắng Rejuvaskin là các bạn có thể đi tự tin đến văn phòng và yên tâm ngồi làm việc với làn da được bảo vệ toàn diện suốt 3-4 giờ. Nhớ thoa dặm lại trong giờ nghỉ trưa để làn da được bảo vệ tối ưu trước tác hại của tia UV, ánh sáng xanh phát ra từ thiết bị điện tử và đèn huỳnh quang nhé.



Tham khảo chi tiết kem chống nắng Rejuvaskin chính hãng ở đây và nhớ đang có sale tới 24% chỉ trong hôm nay thôi nhé: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

Bên cạnh việc bảo vệ da bằng kem chống nắng Rejuvaskin, các bạn nên kết hợp tối ưu hóa môi trường làm việc. Hãy thử chuyển sang sử dụng đèn ánh sáng ấm (ánh vàng) thay vì đèn huỳnh quang trắng để giảm thiểu tác hại cho da. Ngoài ra, gắn một tấm chắn ánh sáng xanh lên màn hình máy tính sẽ giúp hạn chế tác động xấu từ tia sáng xanh. Đặt một chậu cây xanh nhỏ hoặc sử dụng máy phun sương trên bàn làm việc cũng là ý tưởng tuyệt vời để giữ độ ẩm cho không gian, giúp da luôn mịn màng và tươi tắn.

Chị em cũng đừng quên kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin C, E và uống đủ nước để tăng cường sức khỏe cho da từ bên trong. Buổi tối về nhà cũng cần thực hiện skincare đúng chuẩn y khoa và sử dụng serum vitamin C hoặc retinol để phục hồi tổn thương từ gốc tự do, giúp da luôn tươi trẻ và rạng rỡ.





Đừng để làn da của bạn tiếp tục "kêu cứu" trước ánh đèn huỳnh quang và ánh sáng xanh. Với kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32, bạn không chỉ bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, rạng ngời từ sâu bên trong. Nhớ là nên chọn mua kem chống nắng Rejuvaskin tại các đại lý chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam như Scar Heal Việt Nam.