9.950 phạm nhân được đặc xá năm 2026

Chiều 30.5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TAND tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.6.2026.

Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TAND tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ẢNH: PHÚC BÌNH

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết, đặc xá năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc.

Đây cũng là biểu hiện sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy con người làm trung tâm, vừa kiên quyết bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội cho những người thực sự hối cải tái hòa nhập và cống hiến cho xã hội.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm: mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh, song mục tiêu cuối cùng của công lý không chỉ là trừng phạt mà còn là giáo dục, cảm hóa và phục hồi những giá trị tốt đẹp của con người.

Thực tiễn đã cho thấy, chính sách đặc xá những năm qua đã đem lại kết quả tích cực. Phần lớn những người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt pháp luật và trở thành công dân mới. Qua đó khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, đồng thời củng cố niềm tin xã hội vào giá trị nhân văn của pháp luật Việt Nam.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị những nền tảng mới cho sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước: không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng ý chí của chính mình.

Theo ông Tài, quá trình triển khai đặc xá năm 2026, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giam giữ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Mọi hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, công bằng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trả lời tại họp báo ẢNH: PHÚC BÌNH

133 phạm nhân thuộc các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Trong số 9.950 phạm nhân được đặc xá năm 2026, có 133 phạm nhân nằm trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, quy trình xét duyệt đảm bảo minh bạch, công khai, chặt chẽ, chính xác. Tất cả những phạm nhân đều đủ các tiêu chuẩn đặc xá và được thông qua bởi Hội đồng tư vấn đặc xá trước khi trình danh sách Chủ tịch nước ký quyết định.

Các phạm nhân thuộc các đại án tham nhũng chức vụ, đại án kinh tế cũng vậy. "Mặc dù đã đủ hết các điều kiện, để đảm bảo khách quan, chặt chẽ, Hội đồng tư vấn đặc xá vẫn báo cáo một lần nữa tới Ban Chỉ đạo để thông qua", ông Tuyến cho hay.

Cũng trong đợt đặc xá dịp này, có 644 người phạm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Cùng đó là 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, gồm 56 nam và 7 nữ, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.