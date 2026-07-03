Á hậu 1 Miss Business ASEAN 2026 chính thức gọi tên nữ doanh nhân Từ Hạnh Vân

Từ Hạnh Vân (SBD: 110) đăng quang danh vị Á hậu 1 – Miss Business ASEAN 2026

Trong đêm chung kết, Từ Hạnh Vân lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo bà ba, Áo dài và dạ hội. Người đẹp ghi điểm nhờ phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Ở phần thi ứng xử dành cho top 8 chung cuộc, cô tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng giám khảo với câu trả lời xoay quanh thông điệp về yêu thương, sẻ chia, tôn trọng sự khác biệt và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi xây dựng một tương lai bền vững.

Chia sẻ về danh vị mới, Á hậu 1 - Từ Hạnh Vân bày tỏ niềm xúc động và cho biết đây sẽ là động lực để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Miss Business ASEAN 2026 do Công ty Cổ phần Truyền thông VinaArt tổ chức, quy tụ các nữ doanh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mùa giải năm nay ghi nhận chất lượng thí sinh đồng đều, qua đó góp phần tạo nên một đêm chung kết giàu cảm xúc và nhiều dấu ấn.