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Á hậu 3 Miss Business ASEAN 2026 gọi tên người đẹp Nguyễn Thị Phấn

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Tối 30.6, tại Trường đại học Nam Cần Thơ (TP.Cần Thơ), đêm chung kết Miss Business ASEAN 2026 đã diễn ra với sự tham gia của các nữ doanh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Kết thúc đêm thi, doanh nhân Nguyễn Thị Phấn (SBD: 179) được xướng tên ở danh vị Á hậu 3 sau hành trình thể hiện ấn tượng.
Á hậu 3 Miss Business ASEAN 2026 gọi tên người đẹp Nguyễn Thị Phấn - Ảnh 1.

Danh vị Á hậu 3 Miss Business ASEAN 2026 thuộc về Nguyễn Thị Phấn (SBD: 179)

Trong đêm chung kết, Nguyễn Thị Phấn lần lượt trải qua các phần trình diễn: áo bà ba, áo dài và dạ hội. Với lối trình diễn nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, cô để lại dấu ấn bởi sự điềm tĩnh và thần thái của một nữ doanh nhân hiện đại.

Nguyễn Thị Phấn hiện là Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Phấn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn gia súc. Bên cạnh công việc kinh doanh, cô còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, đồng hành cùng nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Chia sẻ sau khi nhận danh hiệu Á hậu 3, Nguyễn Thị Phấn cho biết điều ý nghĩa nhất cô có được từ cuộc thi không chỉ là danh vị, mà còn là cơ hội gặp gỡ, kết nối với nhiều nữ doanh nhân, học hỏi thêm những kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. Danh hiệu Á hậu 3 dành cho Nguyễn Thị Phấn được xem là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực, bản lĩnh và hình ảnh đẹp mà nữ doanh nhân đã thể hiện xuyên suốt cuộc thi.

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