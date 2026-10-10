Á hậu 4 Miss Grand International 2023: Emoura Phạm được nhiều thí sinh dự đoán đăng quang

Lê Hoàng Phương sang Thái Lan ủng hộ Emoura Phạm

Ngày 9.10, sự kiện Vietnam NextGen Fashion Era 2 diễn ra với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Khánh Vân, siêu mẫu Lan Khuê, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut, MC Thanh Thanh Huyền, ca sĩ S.T Sơn Thạch...

Đây là mùa thứ hai của chương trình do đạo diễn Long Kan tổ chức, quy tụ các sinh viên và nhà thiết kế trẻ. Tại sự kiện, nhiều giải thưởng được trao nhằm vinh danh các gương mặt trẻ nổi bật ở lĩnh vực thời trang. Trong đó, Đinh Xuân Điệp giành danh hiệu Nhà thiết kế trẻ được yêu thích nhất.

Lê Hoàng Phương mong fan sắc đẹp Việt ủng hộ Emoura Phạm trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 10.10 tại Thái Lan ẢNH: HỒNG PHÚC

Các giải thưởng khác lần lượt thuộc về Trần Anh Khoa với hạng mục The Changemaker - Nhà thiết kế tư duy bền vững, Võ Thành Đạt với giải The Visionary - Nhà thiết kế sáng tạo nhất và Nguyễn Thành Lương với giải The Breakthrough Vietnam NextGen Fashion. Đặc biệt, nhà thiết kế Đinh Thiên Phong nhận giải The Next Icon, danh hiệu cao nhất chương trình, trị giá 50 triệu đồng.

Với vai trò thành viên Hội đồng nghệ thuật của Vietnam NextGen Fashion Era 2, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết cô ấn tượng với các bộ sưu tập của nhà thiết kế trẻ. Người đẹp đánh giá cao thông điệp riêng, tư duy sáng tạo, khả năng cập nhật xu hướng thời trang thế giới và tính ứng dụng trong các thiết kế năm nay.

Bên cạnh đó, Lê Hoàng Phương cũng dành lời khen cho hành trình của Emoura Phạm tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 (Miss Grand International). Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 cho biết cô cảm thấy tự hào trước sự thể hiện của đàn em, đồng thời đánh giá cao phong thái tự tin, thân thiện và khả năng kết nối với các thí sinh khác của đại diện Việt Nam. Theo Lê Hoàng Phương, Emoura Phạm còn được nhiều thí sinh quốc tế dự đoán trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm nay.

