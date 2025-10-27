Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lên xe hoa với nam doanh nhân 8X

Tối 26.10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát đã tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM. Buổi tiệc được trang trí lộng lẫy với hoa tươi theo gam màu chủ đạo xanh lá và trắng, cùng với ánh sáng ấm áp, mang đến không gian lãng mạn, sang trọng và tràn ngập cảm xúc.

Cái kết viên mãn cho Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát sau mối tình 5 năm Ảnh: NVCC

Dàn sao Việt dự đám cưới Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Lễ cưới quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người thân của cả cô dâu và chú rể đến chung vui. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt cũng góp mặt chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi như ca sĩ Ngô Kiến Huy, Hòa Minzy, Lynk Lee, Trung Quân Idol, diễn viên Sam, Puka, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy, Hoa hậu Ngọc Châu, vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Thúy Vân, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Thúy Ngân…

Á hậu Quỳnh Châu lên xe hoa với nam doanh nhân 8X

Cô dâu và chú rể xuất hiện nổi bật trong trang phục đồng điệu với tông trắng chủ đạo của buổi tiệc. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ hôn phối trang trọng tại nhà thờ Tân Định. Sau nhiều năm gắn bó và đồng hành, Quỳnh Châu và Ngọc Phát chính thức về chung một nhà, khép lại chuyện tình ngọt ngào bằng đám cưới lãng mạn được bạn bè và người hâm mộ chúc phúc.

Cô dâu Quỳnh Châu chia sẻ: "Mọi người đều nghĩ anh là thiếu gia. Nhưng những người thân ở đây đều biết chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày không có một đồng nào trong thời dịch. Em đã chọn anh làm chồng của em và sẽ yêu anh bây giờ, sau này, và cả cho đến khi tim em ngừng đập. Em là nước sôi vì luôn vội vàng, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, cảm thấy bình yên".