Chiều 26.11, Á hậu Đào Hiền hoàn thành buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học, chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp quê Nghệ An đạt 9,2 điểm, nằm trong nhóm học viên có kết quả cao của khóa và tốt nghiệp loại xuất sắc. Cô dự kiến nhận bằng thạc sĩ vào tháng 12.2026.

Á hậu Đào Hiền rạng rỡ trong ngày bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm 9,2 ẢNH: NVCC

Có mặt tại buổi bảo vệ luận văn, bố, em trai cùng một số người thân, bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến Đào Hiền. Người đẹp sinh năm 2001 cho biết sự đồng hành của gia đình trong suốt hai năm học cao học giúp cô có thêm động lực và sự tự tin để theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra.

Á hậu Đào Hiền muốn học tiến sĩ, thử sức với công việc giảng dạy

Kể từ khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Hiền có nhiều cơ hội phát triển công việc trong lĩnh vực giải trí. Bên cạnh việc xuất hiện tại các sự kiện, đảm nhận vai trò MC và tham gia các hoạt động cộng đồng, người đẹp vẫn duy trì việc học. Tháng 3.2024, cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, là một trong 9 sinh viên của lớp hoàn thành chương trình đại học sớm.

Thay vì chỉ tập trung phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, Đào Hiền lựa chọn tiếp tục học cao học ngành Báo chí học. Những trải nghiệm trong quá trình hoạt động giải trí cũng trở thành nguồn cảm hứng để cô thực hiện đề tài luận văn Thông tin về người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.

Sau 3 năm đăng quang, Á hậu Đào Hiền duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc học. Ở tuổi 25, người đẹp ấp ủ dự định học lên tiến sĩ và thử sức với công việc giảng dạy ẢNH: NVCC

Với góc nhìn của một người trong cuộc, Đào Hiền muốn tìm hiểu sâu hơn về cách báo chí khai thác và truyền tải thông tin liên quan đến người nổi tiếng. Trong nghiên cứu, nàng hậu khảo sát nội dung, hình thức thể hiện của các tuyến tin giải trí, phân tích những mặt tích cực cũng như hạn chế trong việc khai thác thông tin đời tư, tin tức giật gân. Từ đó, cô đề xuất các giải pháp hướng đến sự chuyên nghiệp và tính nhân văn trong truyền thông giải trí.

Đào Hiền thừa nhận việc cân bằng giữa lịch trình hoạt động nghệ thuật và học tập là một trong những thách thức lớn đối với cô trong hai năm qua. Ngoài việc tham dự các sự kiện, thực hiện công việc cá nhân, người đẹp phải đảm bảo tiến độ khảo sát, xử lý số liệu và chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn. Có những ngày, cô tranh thủ đọc tài liệu đến đêm muộn sau khi kết thúc sự kiện hoặc tận dụng thời gian di chuyển giữa các lịch trình công tác. "Danh hiệu Á hậu mở ra cho Hiền nhiều cơ hội, nhưng tri thức mới là nền tảng bền vững để đi đường dài. Việc nghiên cứu chuyên sâu về truyền thông giúp Hiền có tư duy đa chiều và bản lĩnh hơn khi làm nghề", Đào Hiền chia sẻ.

Ở tuổi 25, Đào Hiền cho biết cô chưa có ý định dừng lại việc học. Người đẹp dự định tiếp tục học lên tiến sĩ, đồng thời mong muốn thử sức với vai trò trợ giảng hoặc giảng dạy tại trường đại học. Bên cạnh định hướng học thuật, á hậu vẫn tiếp tục theo đuổi công việc MC, hoạt động nghệ thuật và ứng dụng kiến thức chuyên môn vào các dự án thiện nguyện vì cộng đồng.